Dítě na Silvestra či Nový rok, rozdíl 50 tisíc. ‚Zpomalit porod umíme o hodiny, ne dny,‘ říká gynekolog

Rodičovský příspěvek od 1. ledna vzroste o 50 tisíc korun. Rodiče dítěte, které se narodí minutu před půlnocí na Silvestra, dostanou však ještě původní částku. „Pokud se porod rozběhne, tak naše možnosti, jak ho prodlužovat, můžou být v desítkách minut nebo ve velmi nízkých jednotkách hodin. Určitě se nejedná o dny nebo o desítky hodin," ujišťuje pro Radiožurnál přednosta porodnicko-gynekologické kliniky Fakultní nemocnice Bulovka Michal Zikán. Rozhovor Praha 14:33 29. prosince 2023

Dostává to, že se rodičovská zvyšuje skokovým způsobem, lékaře a další personál v porodnicích pod tlak? Zaznamenáváte třeba dotazy rodičů, jestli by nešlo porod načasovat až na Nový rok?

Obavy jsou větší než to, s čím se reálně setkáváme. Zatím ženy, kterým se blíží termín porodu právě teď na přelomu letošního a nadcházejícího roku, zmiňují situaci, že pokud porodí v příštím roce, dostanou vyšší rodičovský příspěvek. Ale zatím jsme se nesetkali s tím, že by požadovaly skutečně oddálení porodu. Ani technicky to není tak jednoduché.

Dosud nevíme, co rozhoduje o tom, kdy začne porod, ale na základě dostupných dat se domníváme, že spíše než děloha nebo mateřský organismus je to to vlastní miminko. Čili ten, kdo rozhoduje, kdy se narodí, je dítě samotné. A pokud se porod rozběhne, tak našich prostředků, jak ho zastavit, je velmi málo. Dokážeme porod případně pouze zpomalit.

Jak výrazně se dá zpomalit? A dá se ten start porodu při současných možnostech medicíny oddálit?

Dalo by se rozhodovat v případě, že bychom doporučovali těhotné ženě indukci čili plánované vyvolání porodu z důvodu třeba přenášení posunout řekněme o jeden nebo dva dny. To znamená překlenout hranici letošního a příštího roku. To by se jistě dalo.

Ale pokud se porod rozběhne, tak naše možnosti, jak ho prodlužovat, můžou být v desítkách minut nebo ve velmi nízkých jednotkách hodin. Určitě se nejedná o dny nebo o desítky hodin.

Jak je to s plánovanými porody císařským řezem? Tam evidujete větší zájem o lednové termíny?

Neevidujeme. Plánování porodu císařským řezem, pokud je indikován čili ze zdravotního pohledu doporučen, plánujeme s ohledem na zralost dítěte, nikoliv na kalendářní termín.

Navíc se nám teď schází přelom roku i s víkendem. Čili těch dnů, kdy je provoz zabezpečen pouze službou, nikoliv plným provozem, přibývá.

Plánované císařské řezy provádíme buď teď před víkendem, do pátku, nebo až po Novém roce. Ale neznamená to, že by se dal porod o tolik dnů u řady žen odložit.

Cena za ‚prvonarozence‘

Když se vrátíme do noci ze Silvestra na Nový rok, nebude to podle vašich zkušeností stres pro maminky? 50 tisíc korun není málo.

Na jednu stranu to není málo, na druhou stranu doufám, že pro ženy, které porodí před přelomem roku, radost z narození převáží případné zklamání.

Nesetkáváme se s tou situací poprvé. Částka se navyšovala již v roce 2020 dokonce o 80 tisíc a nezaznamenali jsme zvýšený tlak, stres nebo obavy rodiček, které rodily poslední den v roce.

Dá se vyloučit, že by se v některých porodnicích mohlo švindlovat, že by tam fiktivně registrovali nově narozené děti třeba až po půlnoci, přestože se narodí už na Silvestra?

Jak znám své kolegy porodníky, nepředpokládám to. Samozřejmě zaznamenávám obavy, že bychom byli pod tlakem rodících žen nebo ženy nás o to požádaly. Ale nemyslím si a nedovedu si moc představit, že bychom švindlovali.

Noc ze Silvestra na Nový rok je už dlouho specifická i tím, že se vyhlašují první narozené děti v novém roce. Mnohdy dostávají tyto děti od hejtmanů, starostů nebo primátorů rok dárky. V Praze třeba letos dostaly všechny děti narozené 1. ledna po 15 tisících korun. Jak se jako šéf porodnické kliniky jedné z pražských nemocnic na tyto dary díváte? Nebylo by namístě je zrušit?

Je to určitá tradice. Necítím se úplně povolán toto rozhodovat.

Ale pokud bych se měl vyjádřit z pohledu rodiče, tak si myslím, že vhodnější by byla spíše symbolická odměna všem narozeným než takováto odměna jenom těm, kteří se narodí 1. ledna. Nevím, proč by narození jiných dětí mělo být nějakým způsobem méně, nebo více významné.