Každé čtvrté dítě poprvé ochutnalo alkohol s rodiči, hrozí u nich vyšší riziko závislosti

Češi jsou k alkoholu velmi tolerantní, každé čtvrté dítě si poprvé přiťuklo ve společnosti svých rodičů. 15 procent z nich navíc nepovažuje malé množství alkoholu u dětí za škodlivé. „Vědecké studie jednoznačně dokazují, že nabízet dětem alkohol ale není dobrý nápad,“ upozorňuje psycholožka Helena Horálek z kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

„Když jim my jako dospělí budeme podávat alkohol, tak tím dáváme svolení, že jde o normu, a že je to v pořádku. Děti se ale samozřejmě vyvíjejí i po fyzické stránce, mozek se nám vyvíjí až do 21 let. Na ten to má vliv, a i játra dítěte nejsou vyvinutá stejně jako játra dospělého.“

To, že rodiče nemají dětem sami podávat alkohol, potvrdil také výzkum australských vědců. V něm se ukázalo, že u dospívajících, kterým rodiče alkohol povolili, je výrazně pravděpodobnější, že po něm sáhnou častěji než ti, kteří ho povolený nemají.

„Někteří rodiče říkají, že dětem alkohol podají, ony si na to zvyknou a neopijí se někde venku. Z toho výzkumu ale víme, že to tak není, že naopak alkohol vyhledávají častěji,“ říká Horálek.

Na to, aby rodiče nenabízeli dětem alkohol, upozorňuje také iniciativa Suchej únor, která nedávno přišla s výzkumem nazvaným Nechmel děti. Z něj vyplynulo, že přibližně pětina rodičů nabízí svým dětem nealkoholické pivo anebo ochucené radlery, a to navzdory tomu, že i tyto nápoje malé množství alkoholu obsahují. Výjimkou není jejich podávání i dětem mezi třetím až šestým rokem věku.

„Já myslím, že stačí jít na jakoukoliv českou zahrádku, ať už u cyklostezky nebo kdekoliv, a je to jasně patrné,“ upozorňuje Petr Freimann z Nechmel děti. „My chceme spíš přinášet informace, šířit osvětu a dávat možnost k tomu, aby se lidé, v tomto případě i rodiče, mohli rozhodovat zodpovědněji, a tím pádem snižovali rizika. Jak v konzumaci mladistvých, tak dospělých, Česká republika stále kraluje. Ta problematika je tady obrovská.“

Šestero rad pro rodiče 1. Informujte: Mluvte s dětmi o všech rizicích pití alkoholu. 2. Mluvte otevřeně: Alkohol nedémonizujte, ale ani nevychvalujte. 3. Zohledňujte věk dítěte: Ptejte se dětí na názory, volte vhodný jazyk, diskutujte. 4. Domluvte se na pravidlech: Na pravidlech se musíte vzájemně dohodnout. 5. Respektujte soukromí: U dospívajících oslovte spíš jejich dospělou stránku. 6. Podpořte děti říkat ne: Pomozte jim ustát tlak okolí - nejen v případě alkoholu. Zdroj: Nechmel děti

Z výzkumu také vyplynulo, že skoro 30 procent rodičů se svými dětmi o alkoholu a jeho rizicích nemluví. I proto vzniklo Šestero rad. V nich se mimo jiné doporučuje mluvit s dětmi o alkoholu otevřeně. Pomáhá i to, když se s dospívajícími domluvíme na jasných pravidlech.

„Podle mě je velmi důležitý bod i to, aby děti měly od rodičů podporu v tom říkat ne a stát si za svým, pokud se třeba chtějí vůči konzumaci alkoholu vymezit v partě, ale podléhají nějakému tlaku,“ komentuje Šestero rad Freimann.

„Když se dětem podávají nízkoalkoholické nápoje, které mají chuť chmele, učíme je tak na chmelovou kulturu, a že tohle je něco, co se běžně pije. Děti to pak mají často spojené s příjemnými pocity,“ upozorňuje Horálek. „My máme i kulturu ťukání si při oslavách, dávat dětem do ruky skleničky a panáky a nechat je si líznout. Přijde nám to jako naprosto normální.“

Rodiče by si také měli dávat pozor na to, aby před dětmi alkohol nepili. „V ideálním případě by to mělo být tak, že děti už jsou v posteli a rodiče mají čas pro sebe. Jakmile to dítě vidí, tak si vtiskává do hlavy, že až bude velké a bude chodit do práce, přijde domů, dá nohy nahoru a nalije si skleničku. Děti to vidí hodně často, samy si to zapamatovávají, a pak se podle toho v dospělosti chovají,“ dodává.

Přestože určitou roli hraje také genetická zátěž, zásadní vliv na to, jestli bude mít dítě v dospělosti s alkoholem problém, má výchova.