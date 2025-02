Děti vystavené smogu mohou v pozdějším věku častěji onemocnět demencí, varují vědci

Skotští vědci s pomocí archivních materiálů našli vzorce, které naznačují, že vdechování znečištěného vzduchu v dětském věku může zvýšit pravděpodobnost výskytu demence ve stáří. Britský deník The Guardian píše, že výzkumníci zjistili první náznaky negativního vlivu špinavého ovzduší na mozky psů už asi před dvaceti lety v Mexiko City. Toto město dlouhodobě bojuje s výrazným smogovým znečištěním. Svět ve 20 minutách Edinburgh 16:13 2. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Thomas Imo | Zdroj: Alamy / Profimedia

Vládní komise Spojeného království přezkoumala před třemi lety 69 studií. Odborníci došli k závěru, že znečištěné ovzduší pravděpodobně zrychluje kognitivní pokles v pozdějším věku a zvyšuje riziko rozvoje demence. Vědci nalezli také určité důkazy o změnách ve vývoji mozků u dětí vystavených smogu.

Otto-Emil Jutila z Edinburské univerzity a zároveň hlavní autor studie říká, že zatímco úloha znečištění ovzduší jako rizikového faktoru pro demenci v pozdním věku už byla rozsáhle zkoumána, o účincích smogu v souvislosti s celoživotním zdravím víme méně.

Už v roce 2004 byla zahájena studie o lidském mozku a stárnutí s více než tisícovkou účastníků. Všichni se narodili v roce 1936 a vyrostli v okolí Edinburghu. Pokud by vědci začali sledovat současné mladé lidi nyní, vedlo by to k velkému zpoždění při řešení problému.

Od 70 let věku účastníků studie vědci hodnotili jejich zdraví každé tři roky. Prvnímu člověku byla demence diagnostikována v roce 2011. V roce 2019 bylo nemocných už 17 procent, tedy každý šestý, přibližuje Guardian.

V další fázi výzkumu si vědci vzali do hledáčku období dětství sledovaných osob. Podle Massima Viena z Centra pro ekologii a hydrologii Spojeného království (UKCEH) je ve Velké Británii velké množství dat, ale odborníkům chybí údaje o používání paliv v průmyslu a dopravě v minulosti.

Sam Tomlinson ze stejné organizace dodává, že potřebná data byla získána ze zdrojů, jako jsou staré časopisy, knihy a statistické přehledy. Vzhledem k tomu, že na britských ostrovech se vždy používalo uhlí, bylo důležité odhadnout, kde a v jakém množství se spalovalo během 20. století.

Expozice znečištěnému ovzduší

Výsledky tohoto úsilí sice nedosáhly plné statistické významnosti, ale nabídly několik vzorců. Prvním a nejsilnějším výsledkem bylo, že znečistění ovzduší v roce 1936 souvisí s rizikem výskytu demence včetně Alzheimerovy choroby. V tomto roce byli účastníci výzkumu buď v lůně svých matek, nebo první rok na světě, dodává Guardian.

Druhý výsledek byl pro vědce zajímavější. Na základě výzkumu se zdálo, že pobyt ve znečištěném ovzduší v období středního věku by mohl mít dokonce ochranné účinky proti vzniku demence. To ale může být způsobené dobou, která je potřebná pro rozvoj různých onemocnění.

Podle vědce Jutily může být expozice znečištěnému ovzduší ve středním věku spojená s dřívějším úmrtím na základě jiných chorob souvisejících se smogem, jako jsou kardiovaskulární a respirační onemocnění, a to ještě před rozvojem demence.

„Expozice znečištěnému ovzduší je celoživotní problém, který s sebou nese dlouhodobě škodlivé účinky na zdravotní stav. Naše studie zdůrazňuje důležitost snižování doby strávené ve znečistěném vzduchu po celý život, zejména pak ve zranitelných obdobích vývoje, jako je prenatální doba a rané dětství,“ vysvětluje Jutila.

Nová studie ukazuje, že výzkum zdraví starších lidí a znečištění ovzduší v minulosti může pomoci chránit budoucí generace. Kvalitnější vzduch může lidem pomoct i v pozdějším věku.

Studie ve Francii, Spojených státech a Číně zjistily, že omezení znečištění ovzduší může rychle snížit počty lidí, kteří onemocněli demencí, uzavírá britský deník Guardian.

