Roste počet sebepoškozování. Děti se řežou, pálí na rukou i nohou a nejen to, popisuje adiktolog Jandáč

Jak digitální závislosti ovlivňují české děti a dospívající? „Problémem se něco stává v okamžiku, kdy se z této činnosti stává ta, která člověka jediná zajímá. Nemyslí na své povinnosti nebo koníčky a veškerý čas tráví v digitální světě," uvádí adiktolog a terapeut Tomáš Jandáč z Kliniky adiktologie 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Rozhovor Praha 20:40 29. srpna 2022

Podle něj jeden z hlavních problémů spojených s digitálními závislostmi je, že děti a dospívající závislí na hrách a internetu vypadávají ze vztahů se svými vrstevníky. Dokonce i s rodiči, což ovlivňuje celkově život jednice i jeho okolí.

„Závislí se mohou potýkat se somatickými problémy, mohou být deprivováni spánkově, protože si vybírají noční hodiny ke hraní her, kdy je nižší kontrola rodičů.“

Takové děti také nemají zdravý životní styl. „Volí rychlé cukry, sušenky a čokolády, protože potřebují nabrat energii. Ve velkém množství pijí energetické nápoje. Potýkat se mohou s depresemi či úzkostmi, na psychické úrovni a mohou vypadávat ze svých povinností, například školy či brigády.“

„Setkáváme se s tím, že k nám rodiče chodí s tím, že dítě hraje počítačové hry. Ale pak zjišťujeme v terapii, že to není o počítačových hrách, ale tyto děti nebo dospívající hodně času tráví v chatovacích platformách nebo na streamovacích službách sledováním videí. Je to celá kultura sledování a něco, co vás může pohltit.“

Chlapcům digitální svět stačí

„Často se setkáváme s tím, že děti mohou mít v reálu problémy s navazováním vztahů. Je tam nějaká bariéra. Mohou mít dokonce až posttraumatickou stresovou poruchu ze šikany nebo špatnou zkušenost ze vztahu. Pak je pro ně daleko snazší navazovat vztahy na internetu.“

Rozdíly v sociální oblasti jsou patrné mezi pohlavími.

„Statistiky ukázaly, že pandemie měla větší dopad na dívky než na chlapce. Moje vysvětlení je, že dívky jsou jednak napřed ve vývoji a pak víc potřebují tělesný kontakt, tedy mít vedle sebe kamarádku nebo být s partou. Chlapci si ale své sociální potřeby kompenzovali v digitálním světě a zřejmě jim to stačilo.“

Zvlášť znepokojivým jevem u dětí a dospívajících je sebepoškozování. „Je to trend. U nás v dětské ambulanci je to klasický problém, se kterým se u pacientů setkáváme. Jde o sebepoškozování například řezáním, pálením nebo to mohou být problémy s příjmem potravy.“

„Když budu mluvit o své generaci třicátníků a čtyřicátníků, tak tam sebepoškozování bylo, ale rozhodně ne v takové míře. Toto vysvětlení patří sociologům. My ale můžeme říct, že se to týká dnes velkého množství dětí a je to velmi častý problém.“

Rodiče: Nezůstávejte s problémy sami

Jandáč zdůrazňuje účinnost primární prevence. „Díky pandemii vidíme snahu o podporu duševního zdraví celé společnosti včetně dětí. Každá škola má také povinnost primární prevenci dětem poskytovat. A když se stává z trávení času u digitálních médií problém, tak rodičům říkávám, aby v tom nezůstávali sami.“

Není potřeba hned navštívit ambulanci specialisty. „Existují skupiny pro rodiče, pro blízké, třeba jen aby se zorientovali v celé situaci. Těch nároků na rodiče je dnes moc a proto bych je chtěl poprosit, aby v tom nezůstávali sami.“

„V dnešním světě si nemůžeme dovolit žít mimo digitální svět, společnost to od nás vyžaduje, proto i v léčbě či v terapii těchto potíží nejdeme abstinenční cestou, protože dost dobře ani nemůžeme. Bavíme se ale o redukování času, o zkvalitnění času v první řadě, ale ne o tom, že by takto závislí mohli úplně abstinovat,“ vysvětluje problematiku léčby digitálních závislosti terapeut a adiktolog Tomáš Jandáč.

