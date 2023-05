Obézních dětí přibývá. ‚Nechtějí vstávat ani snídat, ve škole neobědvají, asi jsou línější,‘ jmenuje lékařka

Od 90. let až čtyřikrát narostl počet obézních dětí. S nadváhou se navíc potýkají stále mladší děti. Na vině jsou podle ředitelky a vedoucí lékařky Dětské léčebny Křetín na Blanensku Kateřiny Bednaříkové hlavně špatné stravovací a pohybové návyky v rodinách. „Děti na vesnicích mohly jít v pandemii do lesa, ale všichni se vymlouvali, že musí být zavření doma. Také lidé v epidemii zajídali stres,“ říká v pořadu Host Dne na Moravě. Brno 17:33 20. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dětí s obezitou přibývá, můžou za to i loňská karanténní opatření (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

„Obezitu musíme dnes sledovat už i u těch nejmenších dětí. Je to hrozné, ale zvýšil se výskyt obezity a nadváhy i u pětiletých dětí. Od 90. let to narostlo enormně,“ zdůrazňuje Bednaříková.

Zatímco v roce 2016 trpělo obezitou 10,3 procenta dětí, o pět let později už to bylo 16 procent. Problém se netýká jen velkých měst, ale paradoxně také vesnic či malých obcí, kde mohou být počty dětí s nadváhou ještě vyšší.

„Dalo by se čekat, že tam mají děti více pohybu. Ale není tam tolik volnočasových kroužků a děti se prostě musí chtít hýbat, což je dnes problém. Vždycky je lepší, když je pohyb organizovaný,“ srovnání Bednaříková.

Nejvíc obézních dětí přibylo ve věkové skupině mezi 11. až 13. rokem. „Když jdou děti do puberty, chtějí si hledat partnery. A když vidí, že se nelíbí, to je pro ně stresující,“ říká lékařka.

Bez snídaně a s ‚energeťákem‘

Děti mají špatné stravovací návyky, připomíná Bednaříková. „Nechtějí snídat, protože nechtějí vstávat. Možná jsou taky dnes línější. Pak se vymlouvají na to, že nemají čas. Ve škole se sice jídelny zlepšily, ale obézní děti se školním obědům vyhýbají, a pak se dojídají a chtějí hlavně smažené věci,“ vyjmenovává problémy.

„Potom to zapíjí sladkými nápoji, to dělá hrozně moc. Colové a energetické nápoje, to je hrozný prohřešek,“ pokračuje ředitelka léčebny ve výčtu kroků, které vedou k dětské obezitě. „Všechno je to o jednoduché rovnici příjem–výdej.“

Obezita sice přináší zdravotní komplikace, ale nezpůsobuje akutní bolesti. „Nebolí, pokud není taková, že se dítěti začnou ostatní posmívat. Jenomže v dnešní době je dětí s nadváhou a obezitou tolik, že takové děti jsou mezi svými, tak to tolik nepociťují,“ usuzuje Bednaříková a vypočítává zdravotní problémy:

„Dřív jsme tyto komplikace viděli jen u dospělých. Jsou to vysoký tlak, bolesti kloubů, zatížení těla, ortopedické problémy a cukrovka druhého typu. Ale tohle se dnes objevuje už u 12letých dětí.“

„Lepší stravovací návyky by měla přijmout celá rodina, ne že se vymlouvají na to, že otec rodiny potřebuje víc jíst.“

Pobyty v léčebně Křetín jsou hrazeny ze zdravotního pojištění, děti tam jsou vedeny k pohybu a učí se orientovat ve výživových hodnotách pokrmů.

„Rodiče ale musí dítě podpořit. Lepší stravovací návyky by měla přijmout celá rodina, ne že se vymlouvají na to, že otec rodiny potřebuje víc jíst. Není nic hroznějšího, než když dítě jí osamoceně svoje jídlo a ostatní členové rodiny se stravují jinak,“ uzavírá ředitelka a vedoucí lékařky Dětské léčebny Křetín na Blanensku Kateřina Bednaříková.

