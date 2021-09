Adiktolog Miovský: Nedostatek lékařů je kritický. Na ambulantní psychiatrii čekají děti čtyři měsíce

Dětská psychiatrická nemocnice v Opařanech, která každý rok léčí kolem tisíce dětí z celé republiky, má ukončit provoz. Řekl to ve čtvrtek jihočeský hejtman Martin Kuba. Důvodem je nedostatek lékařů. Z 90 lůžek nyní funguje jen polovina. Dětí, které potřebují péči, ale po koronavirových lockdownech naopak přibylo. Kritickou situaci pro Radiožurnál komentoval Michal Miovský, přednosta Kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Rozhovor Praha 20:44 9. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dětí, které potřebují psychiatrickou pomoc, kvůli koronavirovým lockdownům přibylo (ilustrační foto). | Zdroj: Profimedia

Jak důležitá byla pro dětskou psychiatrickou péči nemocnice v Opařanech?

Poměrně velmi důležitá. Zvláště proto, že v tomto zařízení končily děti, které byly v poměrně velmi vážném stavu. Obecně v těchto psychiatrických nemocnicích končí děti, které jsou nezvládnutelné v ambulantní sféře. Takto obrovský výpadek v tak velkém počtu lůžek bude velmi citelný.

Proč se do Opařan nedaří dostat atestované psychiatry? V současnosti tam chybí čtyři lékaři.

Myslím, že se na to nedá dívat perspektivou Opařan, protože představují jen mikropříběh v celkovém příběhu České republiky v obrovském nedostatku specialistů. A není to problém jen Česka. Dětská psychiatrie patří mezi velmi výrazně nedostatkové profese. Například náš obor závislostí, to je obrovský problém, protože nedostatek dětských psychiatrů naprosto zásadně brzdí rozvoj vůbec ambulantní péče v našem oboru. Bez nich se neobejdeme.

V médiích tak často nezaznívá, že jsme svědky naprosto neuvěřitelného nedostatku lékařů obecně. Ten problém je až tak zásadní, že vedl ke vzniku memoranda mezi vládou a děkany lékařských fakult a vznikl desetiletý projekt, který má navýšit kapacity lékařských fakult a navýšit počty studentů. Ale samozřejmě tento krok, který je bezprecedentní v historii, tak bude řešit problém jen z části a až za několik let. Ale ten problém je akutní a s odchody starších lékařů do důchodu se bude jen prohlubovat.

Máme spočítaná poměrně velmi přesná čísla, která dělal Ústav zdravotnických informací a statistiky a skutečně ta prognóza je děsivá a tento krok ji bude jen nějakým způsobem kompenzovat, ale není to definitivní řešení, které by bylo dlouhodobé.

Pokud dětští psychiatři chybí obecně a nejen v Opařanech, budou se lékaři shánět lépe do Českých Budějovic, kam chce ministerstvo zdravotnictví péči přesunout?

Vůbec ne. Problém bude nadále trvat a obávám se, že se bude prohlubovat. Mimochodem i celá reforma psychiatrie s tímto problémem bojuje. A pokud se podíváme prismatem úzce oboru psychiatrie, tak toto je něco, co se na ní zobrazuje a ten důvod je jednoduchý. Práce na lůžku je těžká, je spojená s mnohem větší zodpovědností, se službami a dalšími problémy, které nejsou o nějaké selance nebo pohodičce. A je samozřejmě rozdíl, jestliže lékaři na lůžku nejsou výrazně lépe ohodnoceni oproti lékařům například v ambulancích.

Není to o tom, že by se v ambulancích nic nedělalo a byla to taková pohoda. Ale na druhou stranu ta lůžková zařízení, kde končí nejtěžší pacienti, jsou o něčem jiném a ti lékaři buď budou ohodnoceni a začne se to systémově řešit, nebo se nám budou vylidňovat právě tato zařízení, kde je ale současně ten požadavek na vzdělání nejvyšší.

Dětí, které potřebují psychiatrickou pomoc, po koronavirové krizi přibylo. Kolik dětských psychiatrických lůžek podle vás v Česku chybí?

To se obávám, že vám toto číslo nebudu schopný říct, to by byla otázka na vedení Psychiatrické společnosti.

A umístíte každé dítě, které to potřebuje?

To absolutně ne. Čekací lhůty v dětských ambulancích přesahují čtyři měsíce v průměru a covid to jenom natáhl a bude to natahovat dál. To znamená, že ten nedostatek je obrovský a bude se pohybovat v těchto číslech. K lůžkům se vyjádřit nedokážu, ale co se týká ambulancí, myslím si, že je neakceptovatelné, aby čekací doby byly tak dlouhé, jak jsou dnes.

A jak nedostatek psychiatrických lůžek pro děti řešíte v každodenní praxi? Protože to jsou děti, které se pokusily o sebevraždu, které se poškozují...

Ano, to je každodenní boj. Musím říct, že my jsme loni řešili podobný problém, který bouchl v jedné pražské nemocnici. Přebírali jsme dětský detox právě kvůli personálním problémům a udržujeme ho jen velmi obtížně nad vodou.

A pokud potřebujete umísťovat jakékoli dítě, tak to není jen mezi těmito zařízeními, ale také ve chvíli, kdy ambulantní psychiatři potřebují umístit dítě na lůžko, nebo třeba dětský praktik a podobně. Je to naprosto neuvěřitelný boj a rodiče s tím zažívají obrovské martyrium, protože na takto specializovanou péči rozhodně nedosáhnou v krátkém čase. Ale bavíme se o problémech, které jsou často velice akutní a kdy to není o rýmičce a kašli, ale jde o diagnózy, u kterých i úmrtnost je poměrně vysoká.

Nemohli by práci dětských psychiatrů do určité míry nahradit třeba psychologové nebo psychoterapeuti?

Jen do určité míry a je potřeba si uvědomit, že například dětských klinických psychologů je opět velmi akutní nedostatek. A je to velmi spojený problém, je to velmi podobná záležitost jako u dětských psychiatrů, ale oni se vzájemně nepřekrývají kompetencemi. To znamená, že do nějaké míry to můžete kompenzovat právě v oblasti metod jako jsou psychoterapie. Ale pokud jde o diagnostiku, předepisování léků a indikaci některých specializovaných výkonů, je dětský psychiatr naprosto nenahraditelný. A není možné to sanovat jinou profesí, protože tady taková profese s potřebnými kompetencemi není.

Máte informace, že by třeba ministerstvo zdravotnictví, protože ten problém zná, připravovalo nějaká opatření, právě aby třeba psychiatři v nemocnicích byli lépe ohodnoceni než psychiatři ambulantní?

Diskuze běží a současně to není jen v rámci širšího fóra dotčených odborů ministerstva zdravotnictví. Úzce se to týká i reformy psychiatrie. Ale bohužel je tu problém, že proti sobě stojí trend, který nastolila reforma psychiatrie, to znamená důraz na ambulanci a posílení ambulancí.

Jenomže lidí je celkově nedostatek, takže to vytváří tento nešťastný přetlak, kdy ti lidé jsou přetahováni a přepláceni a je tím pádem jasné, že když vytvoříte atraktivní podmínky v ambulancích, tak vám lidé z lůžek budou odcházet. Dostáváte se tak do pasti, že budete zpomalovat proces reformy psychiatrie, který vlastně stojí proti tomuto řešení.

Já se obávám, že tady žádné rychlé a jednoduché řešení není a nebude. A myslím si, že to bude o dosažení rozumného kompromisu a že do toho budou muset vstoupit i plátci zdravotnické péče, to znamená zdravotní pojišťovny. Ty v tom mají naprosto zásadní slovo. A myslím si také, že pacientské spolky, protože když dojde k dalšímu vychýlení v péči a dalšímu úbytku lůžek, tak to bude naprostá tragédie. Protože tady v Praze, ale vlastně i po celé republice, je ten akutní nedostatek lůžek na dětské psychiatrii dennodenně naprosto strašidelný.