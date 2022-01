Lékaři odsouvají termíny povinných očkování dětí, od podzimu nemají dostatek vakcín

Lékaři musí odsouvat povinná očkování dětí. Chybí jim totiž vakcíny. Od podzimu je nedostupná vakcína proti tetanu, obrně a černému kašli na přeočkování 10letých dětí, zhruba od přelomu roku taky hexavakcína a chyběla i MMR vakcína proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím. Státní ústav pro kontrolu léčiv přitom nemá informace o tom, že by výrobci hlásili nějaké problémy. Praha 19:00 19. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prakticky všechny ordinace postihl výpadek u očkovacích látek proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. Ilustrační foto | Foto: Idriss Bigou-Gilles/Hans Lucas | Zdroj: Reuters

Zřejmě jde o potíže v distribuci. „U všech tří vakcín je situace způsobená pozdržením dodávek ze strany výrobců,“ upřesňuje pro Radiožurnál Martin Nesrsta ze společnosti Avenier, která vakcíny lékařům do ordinací dodává.

Konkrétně dodávky MMR vakcíny proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím se do ordinací podařilo obnovit v úterý, ještě chvíli ale potrvá, než se látka dostane ke všem pediatrům, kteří na ni čekají.

A Nesrsta ujišťuje, že zbylé dvě očkovací látky by měly následovat do týdne. Na problémy v distribuci ukazuje i to, že výrobci nenahlásili Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv problémy například ve výrobě, které by pak způsobily výpadek dodávek. Komplikace mohly vzniknout i tím, že od nového roku vakcíny do Česka dodávají jiné farmaceutické firmy než dřív.

Výpadek na měsíce

Někteří mohou mít ještě zásoby vakcín z dřívějších objednávek, ale na druhou stranu jich můžou skladovat jen tolik, na kolik mají místo v lednici.

Podle dětské lékařky a členky České vakcinologické společnosti Hany Cabrnochové tak má opravdu většina ordinací problémy s nedostupností vakcín, prakticky všechny pak postihl výpadek u očkovacích látek proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím.

„Termín zahájení očkování je nejpozději do 18. měsíce, a tam už nejsme schopni dodržet vyhláškou dané termíny, pakliže ta vakcína není k dispozici. Nepamatuju situaci, kdy by nastal výpadek na tolik měsíců a nebyl včas obnoven. Navíc se to týká několika produktů, takže ta situace je opravdu komplikovaná,“ popisuje obavy Cabrnochová.

Chybí totiž i hexavakcína, která chrání nejmenší děti před celkem šesti nemocemi, a delší dobu schází taky vakcíny proti tetanu, černému kašli a obrně na přeočkování 10letých dětí.

„Už to trvá nejdéle, ten výpadek je řádově od října. Některé praxe tak od listopadu nemají čím očkovat,“ dodává Cabrnochová. Lékaři tak musí děti přeobjednávat na pozdější termíny.