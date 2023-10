Na 3D tisku srdce teenagerům vysvětlíme, co budeme operovat. Lépe zákrok akceptují, říká kardiolog

Profesor Jan Marek patří k největším expertům na dětskou kardiologii a diagnostiku vrozených vad srdce, dostal cenu za šíření dobrého jména Česka v zahraničí. Pár let před padesátkou vyměnil práci v dětském kardiocentru v Motole za post v jedné z nejlepších dětských nemocnic na světě Great Ormond Street Hospital v Londýně. „Řada operací srdce je investicí do budoucna. Takže pacient nemusí být ani zvlášť nemocný,“ říká v rozhovoru na Radiožurnále. Host Lucie Výborné Praha 0:18 30. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Profesor Jan Marek, kardiolog | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

Pojďme se věnovat transplantaci malých srdíček. Četla jsem, že vašemu pacientovi byly 3 měsíce a vážil 5 kg. Pořád je to ten rekordní?

U nás je to ten rekordní. Ale je možné, že v některých centrech je transplantované ještě menší dítě. Nejde o tu transplantaci jako techniku, jde o to, mít dárce malého srdce. Přestože pediatrická medicína je dnes úspěšná, tak získat dárce malého srdce je strašně složité, je to spíš o nedostatku nabízených srdcí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Anatomická odchylka může stát za celou řadou fatálních událostí během sportovních kariér. Pacientům doporučujeme, aby sportu nechali, což je pro ně složité, vysvětluje kardiolog Jan Marek

Kde se berou?

Tam, kde dojde k poškození mozku. Často to bývají neuroinfekce, těžké infekce po narození, které mohou skončit úmrtím mozku. To je nejčastější příčina. Z autonehod je dárcovských srdcí od malých dětí naprosté minimum.

Extrémní případy jsou, že se odhalí závažné poškození mozku před narozením a rodina se rozhodne, že chce dát zbytek orgánů k transplantaci, takže nechají dítě donosit... Jsou to raritní případy. Ani u nás, ani v Británii si nepamatuju za svoji kariéru jediný případ.

Vlajková loď medicíny

Profesor Jan Marek pracuje ještě stále v Londýně v Great Ormond Street Hospital, což je místo, které je opěvováno díky svým kvalitám. V čem jsou tak dobří?

Je to trošku jako dětský Motol, vlajková loď dětské medicíny v Británii. A proč jsou dobří i mezinárodně, je, že tam je veliká nadstavba výuková a vědecká. Je tam hodně investováno do výzkumu a vývoje. I když řada českých turistů a lidí obecně nemá třeba dobré zkušenosti s britským zdravotnictvím, to se týká spíš té první linie.

V terciální sféře jsou jejich nemocnice skvělé a Great Ormond Street Hospital je průkopnická. Řada nových věcí se vyvíjí tam. Mám veliký tým biomedicínských inženýrů, s kterými děláme na vývoji simulátorů a virtuální reality, umělé inteligence. Je to nemocnice, která posunuje vývoj medicíny kupředu.

Meet Thomas @GreatOrmondSt’s 500th heart transplant patient!



A team of over 50 specialists from across the UK came together last year to treat Thomas’ rare heart condition. https://t.co/TBnmRl2P80

1/2 pic.twitter.com/67rgjt1Bfr — NHS London (@NHSEnglandLDN) August 18, 2023

S tímhle týmem taky děláte 3D makety srdce?

Děláme. Ne běžně, ale děláme je ze dvou důvodů. Jeden je medicínský. Na 3D tisku se dá dopředu trénovat operace, což je výborné pro výuku.

Ale proč jsou 3D tisky výborné, to málokdo ví – jsou výborné pro pacienty, zvlášť pro teenagery. Na jejich vlastním modelu jim vysvětlíte, proč a co budete operovat.

To je naprosto unikátní, protože tato skupina mladých lidí je velmi senzitivní a často nerozumí, proč mají být operováni, protože jim v zásadě nic moc není. Řada operací srdce je investicí do budoucna. Takže pacient nemusí být ani zvlášť nemocný.

Ale když uděláte tisk jeho vlastního srdce a vysvětlíte, co se tam bude dělat, proč, kde je problém, oni potom operaci daleko lépe akceptují. Ale více to teď směřuje do virtuální reality, která se teď používá víc než 3D printing.

Profesor Jan Marek patří k mezinárodně uznávaným odborníkům v dětské kardiologii a diagnostice vrozených vad srdce. Je i nositelem stříbrné medaile Jana Masaryka. Jak fungují umělé srdeční podpory u malých dětí? Kdo jsou srdíčkáři?

https://t.co/6YdDqQ3B0r pic.twitter.com/KCrW6SNACn — Radiožurnál (@Radiozurnal1) October 27, 2023

Devastující efekt

Četla jsem o 11leté holčičce, která byla úspěšná plavkyně, a ta měla problém s tím, že by měla se sportem přestat. Tam vám pomohl tenhle model?

Ten model nám pomohl, ale ne přímo, abychom ukazovali ten problém. U ní byl problém v anomálním odstupu věnčité tepny – koronární tepna, která zásobuje srdeční sval kyslíkem.

Tepna u ní odstupovala abnormálně a běžela mezi aortou a plicnicí. A když se zvýší srdeční výdej při zátěži, tak koronární tepna se může utisknout, může dojít dokonce k zástavě srdce.

U této plavkyně, která se připravovala na olympiádu v Tokiu, tam jsme jí na virtuální realitě ukazovali, kde problém je. A to je vůbec jeden z našich největších medicínských problémů v současné době – protože to má téměř katastrofální dopad na vývoj člověka, který se připravuje někdy i na profesionální sportovní kariéru.

Najednou stojíte na pevné zemi, mluví o transplantaci novinářka Kalenská. Napsala knihu rozhovorů Číst článek

A když odhalíme tento problém s koronární tepnou, dáváte jim takovou informaci, může to pro ně mít devastující efekt. Nejen pro ně samotné, ale pro celou rodinu. Protože jim pak doporučujeme, aby toho sportu nechali, což je strašně složité.

Vrozená anomálie koronárních tepen, to je to, proč někteří vrcholoví sportovci zničehonic zemřou při výkonu své profese? Proč umře fotbalista, hokejista během zápasu?

Je to tak. Je to jedna z věcí. Jsou tam ještě závažné poruchy rytmu, ale skutečně anatomická odchylka může stát za celou řadou fatálních událostí během sportovních kariér.

Proč si fotbalisté Chelsea nechtěli nechat udělat screeningové vyšetření? Jak fungují umělé srdeční podpory u malých dětí? Kdo jsou srdíčkáři? Na jakém projektu s umělou inteligencí teď Jan Marek pracuje? Poslechněte si celý rozhovor v audiu v úvodu článku.