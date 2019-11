Léky na cukrovku budou moci předepisovat i praktici. Změny chystá státní ústav, podle lékařů ale pomalu

Moderní léky na cukrovku - takzvaná antidiabetika - budou moct praktičtí lékaři už brzy předepisovat pacientům. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) teď pracuje na změnách, které to umožní, jak potvrdilo ministerstvo zdravotnictví. Jde o součást reformy primární péče. V rámci ní mají praktici získat pravomoc předepisovat i další léky - jenže podle jejich sdružení je proces ze strany lékového ústavu velmi pomalý a reformu to brzdí. Praha 14:18 19. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Praktičtí lékaři chtějí kromě antidiabetik předepisovat svým pacientům řadu dalších léků, říká předseda jejich Sdružení Petr Šonka.

„Jsou to zejména kombinované inhalační preparáty pro pacienty s astmatem, s chronickou obstrukční plicní nemocí, je tam celá řada kožních preparátů, které taky nemůžeme předepisovat, to je asi gró, pak jsou tam některá urologika - léky na dráždivý močový měchýř, léky na benigní hyperplazii prostaty,“ vyjmenovává.

Prát se dá na valše, psal lékový ústav lidem na twitteru. Ministr to považuje za velmi nešťastné Číst článek

Celkem jde o 60 různých skupin. O takzvané uvolnění preskripce požádali lékaři státní lékový ústav před rokem. Podařilo se to zatím u desetiny léků, pokračuje Šonka.

„Vycházelo by to tak, že to budeme uvolňovat 10 let, my jsme se proti tomu důrazně ohradili a požádali jsme o to, aby se tento proces zrychlil. U řady těch řízení může rozhodnout už na základě informací, které má a přesto žádá další a je tam takový ten ping pong mezi odbornými společnostmi, který by nemusel být a ten SÚKL by mohl rozhodnout rychleji,“ dodal předseda Sdružení praktických lékařů.

To ale podle lékového ústavu není tak jednoduché, brání postup mluvčí Barbora Peterová.

„Rozšiřování preskripce na praktické lékaře je postupný proces, kterému se SÚKL aktivně věnuje a koná, ve více než třetině případů již bylo uvolnění preskripce posouzeno pozitivně a v pětině případů bylo uvolněno omezení a rozhodnutí je vykonatelné,“ vysvětluje mluvčí úřadu.

‚Průlom v péči‘

Zastání ústav našel i u ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO. Praktičtí lékaři podle něj mají nově možnost předepisovat už celou řadu léků. „Namátkou v oblasti léčby bolestí, neuropatické bolesti, atopického ekzému, vysokého cholesterolu, vysokého tlaku, odvápnění kostí. Jsou to poměrně velké skupiny pacientů a léky v těchto diagnózách budou moci praktici předepisovat. A pokračujeme dále,“ uvedl ministr.

Budoucnost léčby cukrovky? Výzkum směřuje k implantování ‚chytrých‘ inzulínotvorných tkání Číst článek

Tím dalším velkým krokem má být uvolnění moderních antidiabetik, pokračuje Vojtěch.

„To by znamenalo velký průlom, protože praktici by se díky tomu mohli velmi dobře starat o ty diabetiky. Věřím tomu, že se bavíme o řádu maximálně jednotek měsíců,“ dodal ministr.

Sleva na léčbu

Zdravotní pojišťovny tomu původně nakloněné nebyly, protože rozšíření možnosti tyto léky předepisovat ze specialistů i na praktické lékaře by mělo velký finanční dopad na systém zdravotního pojištění. Proč nakonec se změnou souhlasily, vysvětlil náměstek Všeobecné zdravotní pojišťovny David Šmehlík.

„My jsme u moderní léčby diabetu - u gliptinů - dohodli výraznou slevu a díky tomu dojde ke snížení o řády stovek milionů. My si můžeme dovolit uvolnit preskripci na praktické lékaře a to je klíčová změna, protože budou moct používat při léčbě pacientů v primární péči i moderní léčbu na úrovni diabetu,“ doplnil Šmehlík.

Praktičtí lékaři tak budou moct brzy od specialistů převzít péči o diabetiky, kteří nemají žádné komplikace. Od nového roku budou taky zajišťovat záchyt lidí ve fázi pre-diabetu. Tedy ještě předtím, než u nich nemoc propukne, a zabránit tak jejímu rozvoji.