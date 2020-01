Novela má zmírnit podmínky dlouhodobého ošetřovného. Dostupnější bude pro rodiny umírajících

Dlouhodobé ošetřovné by v budoucnu mohlo čerpat víc lidí, kteří doma pečují o těžce nemocného příbuzného. Počítá s tím novela zákona o nemocenském pojištění. V pondělí ji posoudí ministři. Více než rok a půl po zavedení této dávky se totiž ukazuje, že část lidí dlouhodobé ošetřovné čerpat nemůže. Nejsou totiž schopní splnit jednu z podmínek. Tou je sedmidenní hospitalizace vážně nemocného příbuzného. Praha 12:29 25. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dlouhodobé ošetřovné by v budoucnu mohlo čerpat víc lidí, kteří doma pečují o těžce nemocného příbuzného. | Zdroj: Fotobanka Pixabay | CC0,©

Na dlouhodobé ošetřovné nedosáhnou třeba rodiny onkologicky nemocných nebo umírajících lidí. Upozorňuje na to ředitelka organizace Cesta domů Ruth Šormová. Právě Cesta domů pomáhá příbuzným o nevyléčitelně nemocné pacienty pečovat.

Šormová kvůli tomu už loni napsala ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové z ČSSD a taky členům sněmovních výborů pro zdravotnictví a sociální politiku.

„Zásadní překážkou byla především sedmidenní hospitalizace, se kterou zákon počítal. Bez ní nebylo možné o dávku požádat. Naši pacienti hospitalizováni v tomto rozsahu v naprosté většině nejsou. Během prvních šesti měsíců, kdy zákon platit, to tak využila jediná rodina. V péči máme stovky pacientů,“ řekla Radiožurnálu Šormová.

V současné době může žadatel čerpat dlouhodobé ošetřovné až 90 dní. Musí si ale platit nemocenské pojištění. A člověk, o kterého se stará, musí být minimálně sedm dní hospitalizovaný. Příslušnou dávku navíc může doporučit jen lékař lůžkového zařízení.

Kratší hospitalizace

Právě to by měla změnit novela, kterou navrhla místopředsedkyně výboru pro sociální politiku Alena Gajdůšková z ČSSD spolu s dalšími poslanci sociální demokracie. Třeba pobyt v nemocnici by se měl zkrátit na čtyři dny - včetně dne nástupu a propuštění pacienta.

„U těch nejtěžších stavů, kdy už je to, laicky řečeno, na dožití, tak tam podmínka hospitalizace už vůbec není. Pokud se rodina o toho svého člena rodiny chce starat a dochovat ho, tak tam podmínka hospitalizace není,“ řekla Gajdůšková.

Nově by lidé mohli o dlouhodobé ošetřovné žádat až do patnácti dnů od propuštění těžce nemocného příbuzného z nemocnice. Podle ředitelky Cesty domů Ruth Šormové by už taky nemusel dávku doporučit jen nemocniční lékař.

„Právě pro naši klientelu to rozšiřuje možnost, aby dávku mohl doporučit i jiný lékař. Včetně praktického lékaře nebo ošetřujícího specialisty. Třeba i lékaře domácího hospicu,“ vysvětlila Šormová.

Ministerstvo práce a sociálních věcí zmírnění podmínek, tedy zkrácení sedmidenní doby hospitalizace podporuje, uvedla mluvčí ministerstva Barbara Hanousek Eckhardová. „Celkové výdaje na všechny dávky nemocenského pojištění za rok 2019 činily přes 38 miliard korun. Výdaje na dlouhodobé ošetřovné činily 110 miliard, což je jen 0,3 procenta z celkových výdajů,“ řekla mluvčí.

Ani v případě schválení navrhovaných opatření ministerstvo nepředpokládá, že by výdaje na dlouhodobé ošetřovné byly významně vyšší. Změny, které se týkají dlouhodobého ošetřovného, má v pondělí projednat vláda.