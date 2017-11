Do září v Česku přibylo 194 pacientů s HIV, loňský smutný rekord nejspíš překonán nebude

V Česku letos za prvních devět měsíců přibylo 194 nových pacientů s virem HIV. Nemoc AIDS propukla u 31 lidí a od ledna do září na ni zemřelo 13 nemocných. Vyplývá to z údajů Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS Státního zdravotního ústavu. Podle organizace Red Ribbon se zatím zdá, že letošní počet nakažených loňské rekordní množství nových pacientů nepřekoná. V minulém roce testy odhalily virus u 286 lidí. Praha 12:07 6. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rychlý test na HIV. (Ilustrační snímek) | Foto: Wheeler Cowperthwaite (Flickr.com) | Zdroj: CC BY 2.0

Šíření viru HIV a nemoci AIDS se v tuzemsku sleduje od října 1985. Od té doby lékaři evidovali celkem 3100 nakažených - 2664 mužů a 436 žen. Choroba AIDS propukla u 573 osob. Zemřelo 275 lidí. O první oběti nemoci selhání imunity psalo před 30 lety Rudé právo.

V září přibylo 13 nových případů. „Jedná se o měsíc s nejnižším počtem diagnostikovaných případů za poslední období. Zatím vše vypadá, že rok 2017 nepřekročí celkový počet diagnostikovaných případů za rok 2016,“ uvedl výkonný ředitel organizace Red Ribbon Miroslav Hlavatý. Organizace se věnuje prevenci AIDS.

Jen v září experti provedli skoro 100 tisíc vyšetření. Z toho víc než 70 tisíc testů se týkalo dárců krve, orgánů a tkání. Víc než tisíc osob se nechalo testovat na vlastní žádost. Za první tři letošní čtvrtletí byl pak vyšetření bezmála milion.

Podle národní laboratoře připadá za celou dobu sledování v Česku na milion obyvatel 295 nakažených a asi 55 pacientů s AIDS. Nejvíc lidí se o své infekci dozvědělo mezi 25 a 34 lety. Celkem 46 osob zjistilo diagnózu až po šedesátce. Nejvíc infikovaných je mezi muži, kteří mají sex s muži.

Důležitá je včasná léčba

Odborníci poukazují na to, že mnozí lidé přicházejí na testování pozdě. Dorazí až s prvními příznaky, či dokonce s rozvinutou chorobou AIDS. „Včasným diagnostikováním HIV infekce v těle se dá předejít vzniku onemocnění AIDS a fatálním koncům, kterých jsme každý rok svědky,“ podotkl Hlavatý.

Vir HIV napadá bílé krvinky v krvi a ve střevě, které jsou nezbytné pro imunitu. Jejich množství po nakažení do zhruba šesti týdnů prudce klesne. Pak se propad zastaví a situace se zlepší. Postupně ale znovu ubývají, což může trvat i osm let. Po nich obvykle nemoc AIDS propuká. Bez léčby nemocní do několika let umírají.

Kondom, pohlavní choroby, HIV, AIDS (ilustrační foto) | Foto: Sasin Tipchai | Zdroj: CC0 Public Domain

Zájemci se mohou nechat zdarma vyšetřit od 17. do 24. listopadu při Evropském týdnu testování HIV. Kontrola je anonymní. Bližší informace najdete na www.redribbon.cz.

Česko patřilo dlouhodobě k zemím s nižším výskytem nákazy. Situaci zhoršil prudký nárůst počtu pacientů v posledních letech.

Zástupci neziskových organizací i lékaři poukazují na to, že strach z nemoci opadl a lidé se před ní přestávají chránit. Často spoléhají také na moderní léčbu, díky níž pacienti mohou žít výrazně déle. Experti ale zdůrazňují, že i když současná terapie má méně vedlejších účinků, přesto je stále nepříjemná a nemoc nevyléčí.