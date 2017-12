Češi objevili kouzlo domácích saun. Musí ale počítat s vyššími výdaji za elektřinu a vodu

Obliba saunování v Česku roste. Potvrdila to nejen Asociace bazénů a saun, ale i oslovení prodejci. Meziročně prodeje domácích saun rostou až o deset procent. Kromě pořizovací ceny saun, která se pohybuje v desítkách tisíc korun, musí majitelé saun počítat i s dalšími výdaji, a to na elektřinu a vodu. Češi ale stále častěji navštěvují i veřejné sauny. Praha 11:35 5. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Domácí sauna (lustrační foto). | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Jan Krucký se přestěhoval do nového pronajatého domu, který má i vlastní saunu. Spíše nárazově ji využívá celá domácnost. Kolik ho stojí provoz sauny, ale zatím spočítané nemá.

„Myslím si, že pokud se to nepřehání, je to srovnatelné s jakýmikoliv jinými energeticky náročnými spotřebiči. Pokud máte výkonnou zvukovou aparaturu, vyrovná se to jedné sauně,” uvažuje.

Česko je saunařská velmoc?

Čechů, kteří si pořizují vlastní saunovací systémy do domácností, podle Asociace bazénů a saun neustále přibývá, říká předseda představenstva Pavel Košnár.

„Česká republika je v současné době jednou z největších saunařských velmocí. V ČR je podle statistiky ministerstva zdravotnictví evidováno 1238 saun. Nepočítají se do toho ale rodinné sauny, řekl bych, že každá třetí, čtvrtá rodina má saunu,” shrnuje.

Takový optimismus ale mírní Pavel Hofrichter, předseda České asociace saunérů. Podle něj má domácí saunu zhruba pět lidí ze sta. Dodává ale, že obliba pocení je mezi Čechy velká. „V České populaci roste obliba saunování už s tím, jak přibývá zážitků v saunovacím procesu,” dodává.

Nešetřete na bezpečnosti

Obvyklé vstupné do sauny se v Česku pohybuje od sta do čtyř set korun. Třeba infrasauny (tedy ty, které se vyhřívají většinou do šedesáti stupňů a tělo spíš prohřívají) se dají koupit už za necelých dvacet tisíc korun. Finské sauny, tedy ty až do devadesáti pěti stupňů, jsou o deset až patnáct tisíc dražší. Ceny můžou šplhat i do stovek tisíc.

Majitelé domácích saun navíc musí počítat s tím, že se jim zvednou účty za elektřinu a vodu. Jeden saunovací cyklus u infrasauny vyjde asi na deset korun, u finské sauny je to osmdesát až sto korun.

Asociace bazénů a saun upozorňuje, že by Češi měli dbát na bezpečnost. Neměli by třeba šetřit na bezpečnostních zámcích a montovat si je sami. Takové saunování pak může mít i tragické následky.