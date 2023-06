‚Prosimtě, co bereš?‘ Mezi teenagery je doping stále populárnější, podle odborníka mají vliv influenceři

Dříve byl doping v podobě anabolických steroidů a podobných přípravků záležitostí především vrcholových kulturistů. V posledních letech se ale situace mění. Kvůli propagaci těchto nelegálních látek na sociálních sítích, kde se objevují i návody na jejich užívání, se o doping začínají zajímat teenageři po pár návštěvách fitness centra. I krátkodobé užívání steroidů přitom může mít celoživotní následky. Praha 8:39 16. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na popularitě v posledních letech nabraly tzv. SARMs, které jsou těžko rozeznatelné od legálních suplementů (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Příjde mladý kluk a řekne – teda ty vypadáš dobře. Prosimtě, co bereš? Oni čekají, že jim člověk řekne, co bere. A takhle oni navážou, a prosimtě mohl bys mi to taky sehnat?“ S fitness trenérem Jakubem Prchalem jsme v jedné z pražských posiloven.

„To jsou kluci 15, 16 nebo 17 let. Ještě předtím než jsou vlastně dospělí. Často jsou do fitka s tím, že by bylo vhodné něco brát a tím nemyslím jen legální suplementy, doplňky stravy, ale často se nekriticky dívají po dopingu,“ Jakub Prchal ale přiznává, že u některých trenérů můžou uspět.

„Ti trenéři k tomu často taky nejsou kritičtí. Podívej, když si dáš tohle a tohle, tak to taková hrůza není,“ dodává.

Vliv influencerů

Podle Lukáše Roubíka z Inistitu moderní výživy narostl zájem o různé formy dopingu kvůli sociálním sítím, kde ho propagují různí influenceři.

„Dneska ti mladí jsou bohužel vystavení tomu, že řada influencerů z oblasti fitness, z oblasti kulturistiky se o tom na sociálních sítích veřejně baví. Prostě mají ten názor, že sypou všichni, že je to úplně normální, tak chtějí ty výsledky taky urychlit,“ vysvětluje Roubík.

Zakázané dopingové látky jsou navíc relativně snadno dostupné – například na různých e-shopech, přestože řada z nich je oficiálně jen na lékařský předpis.

Na popularitě v posledních letech pak nabraly tzv. SARMs, které jsou na první pohled těžko rozeznatelné od legálních suplementů. Oproti klasickým steroidům jsou i podstatně levnější.

„Nejsou tam ty injekce. Takže i řada mladších lidí si řekne, ano, tady mám nějaký peníze z brigády nebo řekne rodičům – chci si tady koupit nějaký suplement. Hele, je to legální, tady je na to e-shopu. Když já bych jako rodič, laik, viděl, že se to prodává na e-shopu, tak ani omylem by mě nenapadlo, že v tom můžou být nějaké dopingové látky a že ten e-shop je trestná činnost,“ popisuje.

Zásilky ze zahraničí

Zájem o nákup dopingových látek na internetu se projevuje i velkým nárůstem počtu zachycených poštovních zásilek ze zahraničí, které dopingové látky obsahují.

Zatímco v roce 2020 celní správa evidovala jeden takový případ. V roce 2022 to bylo 41 případů a za letošek už 36. Na distributory dopingu se zaměřuje také policie. Ta po dvouletém vyšetřování nedávno rozbila skupinu, která dovážela anabolické steroidy z Číny a následně s nimi obchodovala.

Při raziích policie zajistila stovky balení látek s hormonálním účinkem. Následně zadržela a obvinila tři osoby. Těm teď hrozí až osmileté vězení.

„Docházelo k distribuci zejména v Praze a Středočeském kraji ale také prostřednictví internetu a zásilkového prodeje,“ popisuje ředitel Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych.

I když policisté prošetřují ročně desítky případů spojených s dopingovými látkami, jejich reálné užívání v populaci je podle Frydrycha mnohem větší.

„My těch informací o stavu té uživatelské subkultury těchto látek nemáme mnoho,“ doplnil.

Podle českého antidopingového výboru je právě kulturistika s dopingem spojená nejčastěji. V případě amatérů ale nemá žádné páky k potrestání, a tak se těmito případy nezabývá. Užívání anabolických steroidů přitom může mít vážné dopady na zdraví. Jde například o potíže s játry, poškození srdce a cév, psychické poruchy nebo impotenci.