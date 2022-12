Dostupnost psychoterapeutů se liší kraj od kraje. COVID pomohl, fungují i online,‘ říká členka asociace

V Praze skoro bez čekání, na Karlovarsku bez šance - takto se dá shrnout dostupnost soukromých terapeutů, na které můžete získat příspěvek od zdravotní pojišťovny. Analýzu zpracoval datový tým Českého rozhlasu. Zjistil z ní například i to, že zatímco ve většině krajů hlásí volno přes 60 procent terapeutů, v Jihomoravském je to jen třetina. O dostupnosti psychoterapie mluvila ve vysílání členka České asociace pro psychoterapii Dominika Čechová. Rozhovor Praha 17:50 19. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Průměrně klienti za jedno psychoterapeutické sezení zaplatí 900 korun (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Proč právě zmiňovaný Karlovarský kraj a kraj Vysočina mají kritický nedostatek soukromých psychoterapeutů?

Jsou to kraje, které jsou celkově problematické, dostupnost zdravotní péče i jiných služeb je tam nižší, protože tam například nejsou univerzity a populační profil je tam trochu odlišný.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Většina psychoterapeutů začala během covidu poskytovat služby i online. A mnoho z nich u toho zůstalo, vysvětluje členka České asociace pro psychoterapii Dominika Čechová

Ale to bych se dostávala do nějakého sociologického tématu. U nás je to poptávka a nabídka. Soukromí psychoterapeuti prostě poskytují služby tam, kde mohou, kde po nich ta poptávka je.

Můžete pro představu říci, jaká je průměrná čekací doba na psychoterapeuta?

To je hodně rozdílné, protože zhruba 50 % všech psychoterapeutů, které my rozeznáváme jako asociace, působí v Praze. To znamená, že v Praze je nejlepší, když to tak řeknu, poměr na hlavu, a jste schopni dostat soukromou psychoterapeutickou péči zhruba do týdne, maximálně do dvou, když budete chvilku hledat.

Ale v jiných krajích se čeká dlouho, nejen na zdravotní psychoterapeuty, ale i na ty soukromé, kteří tam třeba vůbec nejsou.

Může se člověk z jiného kraje obrátit třeba právě na psychoterapeutickou pomoc v Praze, kde se nečeká?

Určitě je to možnost. Řekla bych, že v tomto pohledu nám paradoxně docela pomohl COVID, protože většina psychoterapeutů začala poskytovat své služby i on-line a mnoho z nich u toho zůstalo.

To znamená, že tyto služby jsou alternativou k osobnímu setkání, fungují srovnatelně jako osobní setkání, i když mají nějaké nevýhody. Ale z hlediska dostupnosti a co nejrychlejšího nalezení potřebné péče jsou samozřejmě alternativou.

Příspěvky na psychoterapii v Česku Celkem má na příspěvek nárok asi 7 milionů lidí v Česku

Všechny pojišťovny plně hradí klinickou psychoterapii u odborníků ve zdravotnictví

Na soukromou psychoterapii už dva roky přispívají Všeobecná zdravotní pojišťovna a Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. U té dostanou pojištěnci od 7 let až 2500 korun na pět sezení, u VZP až 5000 korun celkem deset sezení

Vybrat si však musí ze seznamu asi 500 soukromých psychoterapeutů. Nejvíc možností mají v Praze, oproti tomu v Karlovarském kraji figuruje jen jediný psychoterapeut

Kolik takové sezení stojí? Dají se třeba najít psychoterapeuti, kteří své služby mají takřka celé pokryté od pojišťovny?

V soukromém sektoru samozřejmě jsou regionální rozdíly odvíjející se od tržního vlivu, o kterém jsem mluvila. Medián je nyní kolem 900 korun za jedno sezení v délce zhruba té terapeutické hodiny, tedy 45 až 60 minut.

S čím se lidé obrací na psychoterapeuty nejčastěji?

Těch témat je celá řada a vždy záleží na tom, jaký to je konkrétně klient, jestli se jedná o dospělého, o dospívajícího či o dítě. Nejčastěji to bývají depresivní a úzkostné stavy, vztahové potíže, u mladistvých se nám hodně zvyšuje různé sebepoškozování a suicidální myšlenky.

Vaše asociace pomáhá prověřovat kvalitu těch soukromých psychoterapeutů, na které pojišťovny přispívají. Co musí splnit?

Ano, my se snažíme v podstatě simulovat komoru. Psychoterapie u nás není zatím regulovaná, je regulovaná pouze ve zdravotnictví, takže my se snažíme doplnit ty věci, které chybí. To znamená ověřit, že psychoterapeuti naplňují kritéria Evropské asociace pro psychoterapii, vysokoškolské vzdělání, komplexní psychoterapeutický výcvik a podmínku celoživotního vzdělávání.