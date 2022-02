Problém závislostí naroste kvůli pandemické situaci o desítky procent, odhaduje protidrogový koordinátor

Vrátí se Česko mezi premianty ve zvládání protidrogové problematiky? Jak změnila drogovou scénu pandemie? A proč zůstáváme na špici jako producenti pervitinu? Hostem Dvaceti muinut Radiožurnálu byl Jindřich Vobořil, staronový národní protidrogový koordinátor. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 0:10 15. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý vládní protidrogový zmocněnec Jindřich Vobořil | Foto: Marián Vojtek | Zdroj: Český rozhlas Plus

Jaký dopad měla protipandemická opatření na evropský drogový trh v Evropě a u nás?

Ten náš trh je vždy specifický tím, že hlavní drogou není heroin jako v Evropě, ale je to pervitin, a to samovýroba doma. Pandemie způsobila nějaké otřesy, nebyly látky pro nelegální výrobu, to se ale rychle změnilo. V podstatě se nic zásadního neděje, kromě toho, že v každé společenské krizi, což pandemická situace byla, vždy naroste počet lidí, kteří se rozjedou v závislostech, ať už to je alkohol, hazard nebo nelegální drogy. Vidíme první dopady, počítáme s tím, že o nějaké desítky procent problém naroste nahoru, pak zase půjde dolů.

Poslechněte si celý rozhovor s Jindřichem Vobořilem

Čím to je, že jsme, co se týče výroby pervitinu, světová velmoc?

To je ještě z doby totality, kdy hranice byly zavřené železnou oponou, trh si zvykl na samovýrobu… Naše debata s protidrogovou centrálou je liberalizace, byť si říkáme, že to je ještě pořád přísné, ale pořád jsme liberálnější než zbytek světa vůči všem drogám – nekriminalizujeme za malé množství. A z analýz se zdá, že to je jeden z důvodů, proč tady nevzniká organizovaný zločin – v Moskvě taky kdysi byl pervitin hlavní drogou a dneska je to heroin, protože ten převálcovala mafie. Kdežto tady jsou pořád někde ti malovýrobci.

Česko má legislativu, jak už jste řekl, mírnější než většina světa, přesto zastáváte názor, že je na čase ji změnit…

Určitě, v budoucnu to nemůže být jinak. Jenom je to otázka času, musí skončit běžná prohibice a je potřeba se zamyslet nad kontrolovaným trhem. Nejsem pro tu nejvolnější legalizaci, ale myslím si, že prohibice je prostě extrém. Látky, které jsou méně rizikové a jsou kontrolovatelné – musíme přemýšlet nad nějakou variantou kontrolovaného trhu, přísně kontrolovat, třeba přísněji než tabák a alkohol.

Jaké jste si vytyčil cíle v úřadu?

Je tam několik témat, nechci se věnovat jenom nelegálním drogám, máme tady problém s tabákem, alkoholem, hazardem. Máme před sebou předsednictví EU, takže tam je potřeba některá témata zvednout. Na úrovni EU se nikdo nevěnuje hazardu. Tabák – tam je debata, že se dramaticky změnila situace díky alternativám k cigaretám, to znamená elektronické cigarety, nikotinové sáčky. A jsem přesvědčený, že Česko by mělo být podobně jako Velká Británie v tomto přístupu racionální. Představa abstinující společnosti robotů, kteří nemají žádný pleasure, není realistická…