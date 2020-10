Olomoučtí vědci radí, jak ve zdraví přežít koronavirovou pandemii. Vymysleli projekt Pět S

Stres, deprese, nedostatek pohybu a přibírání na váze. S tím už se víc než půl roku téměř všichni potýkáme kvůli koronavirové epidemii. Na olomoucké lékařské fakultě proto vznikl projekt Pět S - spánek, strava, sport, stres a stop kouření. Na základě vědeckých důkazů ukazuje, že za své zdraví jsme odpovědní my sami a musíme tudíž začít každý sám u sebe. Olomouc 8:11 27. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Eliška Sovová radí ujít deset tisíc kroků denně nejlépe v přírodě. U seniorů minimálně pět tisíc kroků. Přiměřený pohyb totiž vyplaví endorfiny do krve a zlepší psychickou pohodu (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Chodíme na vycházky a do práce, to nás dostatečně udržuje,“ popisuje, jak si udržuje tělesnou kondici paní Vlaďka. Včetně údržby psychického stavu: „Dostatek spánku a pozitivní mysl. Dělám si malé radosti, různé ruční práce, čtu a hodně odpočívám.“

Ztratili jsme schopnost vnímat signály našeho těla, říká po jarních zkušenostech autorka projektu Pět S Eliška Sovová z Univerzity Palackého. „Skoro všichni naši pacienti zůstali doma, a když se k nám potom vraceli v červnu, v červenci, tak byli velice vystrašení, měli nízkou kondici, skoro každý měl plus dvě kila, dokonce máme jednoho ‚hrdinu‘ – chlapečka 14 let -, který za tři měsíce, co ‚nesměl vycházet ven‘ kvůli covidu, přibral 16 kilo,“ popsala Českému rozhlasu Olomouc.

Proto radí vylepšit si imunitu kvalitním spánkem šest až osm hodin denně, poslouchat biologické hodiny a dopřát si co nejvíc denního světla a sluníčka. K tomu denně pět porcí ovoce a zeleniny a týdně dvě porce ryb.

Při dlouhé koronavirové epidemii doplnit nejen ze stravy vitamíny C, D, E , zinek či selen. Zlepšit imunitu můžete ale i jinak. „V této souvislosti se popisuje dobrý vliv cibule, česneku, zázvoru, bazalky, křenu. Takže nebojte se vařit si čaje z antivirotickým účinkem, nebojte se namazat si topinku pořádně česnekem, pokud z toho nemáte žádné jiné potíže,“ dodává.

Nejméně deset tisíc kroků

K tomu Eliška Sovová radí přidat deset tisíc kroků denně nejlépe v přírodě. U seniorů minimálně pět tisíc kroků. Přiměřený pohyb totiž vyplaví endorfiny do krve a zlepší psychickou pohodu.

Lidé by se neměli zbytečně stresovat nadměrným sledováním informací o koronavirové epidemii. Zásadní jsou sociální kontakty: „Když to nejde napřímo, tak aspoň jednou za týden zavoláme někomu, koho máme rádi a koho jsme dlouho neviděli a jenom tak se ho zeptáme, jak se má, jak se daří a nebudeme po něm nic chtít.“

Podle Elišky Sovové je covidová doba výzvou stop kouření: „Podle dostupných studií je jasné, že kuřáci mají o 200 procent více komplikací než lidé, kteří nekouří. Přestaňte kouřit. To je to málo, co pro sebe v rámci covidu můžete udělat.“

Kuřáci mají podle Elišky Sovové dvakrát vyšší pravděpodobnost těžkého průběhu onemocnění covid-19 než nekuřáci. Informace o projektu Pět S najdou lidé na stránkách olomoucké kliniky tělovýchovného lékařství.