Druhý nejvyšší týdenní nárůst případů černého kašle za tento rok. Přibylo 1100 nakažených

Za uplynulý týden přibylo 1100 případů černého kašle. Jedná se letos o druhý nejvyšší týdenní nárůst. Od začátku roku lékaři celkem evidují 6397 nakažených. Informoval o tom v pondělí Státní zdravotní ústav (SZÚ). Podle údajů ze zdravotnických ročenek bylo na českém území více případů pouze v roce 1959, tedy rok po zahájení povinného očkování. Praha 12:51 8. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejvíce nemocných je ve skupině 15 až 19 let. | Zdroj: Profimedia

„Při interpretaci je třeba vzít v úvahu, že data z tohoto týdne mohou být ovlivněna pondělním velikonočním svátkem, kdy neprobíhala školní výuka a byly zavřené ordinace praktických lékařů,“ uvedl ve zprávě SZÚ. Podobně hodnotil také 1044 případů z minulého týdne.

V Česku zemřel novorozenec s černým kašlem. Podle nemocnice mělo dítě i další zdravotní problémy Číst článek

Nejvíce nemocných je ve skupině 15 až 19 let. Podle SZÚ tvoří necelou třetinu nemocných. Nakazilo se také 101 dětí do jednoho roku věku, které černý kašel ohrožuje více než jiné skupiny, protože ještě nemusí mít dokončené třídávkové povinné očkování. Ochrana proti černému kašli je součástí takzvané hexavakcíny aplikované přibližně v devíti týdnech, čtyřech měsících a roce.

Vakcíny pro dospělé jsou v současné době přednostně dostupné pro těhotné, pro ostatní je lékaři objednat nemohou. Další by podle ministerstva zdravotnictví (MZ) měly dorazit ve druhé polovině dubna.

SZÚ eviduje zatím tři úmrtí, u kterých se mimo jiných zdravotních potíží prokázala i nákaza černým kašlem. Naposled zemřelo na konci března měsíc staré dítě, které mělo oboustranný zápal plic a vedle černého kašle čtyři další infekce. Žádné další úmrtí v minulém týdnu do statistik nepřibylo.

Do konce března se černým kašlem nakazilo 5300 lidí. Více případů bylo jen těsně po zahájení očkování Číst článek

Hospitalizaci potřebovalo asi 2,5 procenta nakažených, tedy 160 lidí, z nich 53 byly děti do jednoho roku, 18 mladých ve skupině s nejvyšší nemocností a 23 starších 75 let.

Téměř šestina nakažených v celé ČR je z Jihočeského kraje (1059 případů), dále je velké množství případů ve Středočeském kraji (937), na Vysočině (723) a v Praze (666). Naopak nejméně v Olomouckém (122) a Karlovarském kraji (52). U osmnácti nemocných lékaři prokázali import ze zahraničí, 14 infikovaných jsou uprchlíci z Ukrajiny.

Odborníci doporučují přeočkování zejména těhotným ženám, protilátky totiž po porodu ochrání i jejich novorozence. Rodiče by také měli zkontrolovat, zda jejich děti byly přeočkovány v pěti až šesti a znovu v 10 až 11 letech. Vakcín pro děti hrazených z veřejného zdravotního pojištění je podle MZ dostatek.

Vakcíny pro přeočkování dospělých mohou lékaři v současné době objednat jen pro těhotné, pro ostatní by měly být podle dřívějších informací dostupné ve druhé polovině dubna. Dospělým je zdravotní pojišťovny nehradí, stojí od 700 do 1500 korun, lidé si je ale mohou zpětně nechat od pojišťovny částečně proplatit. Do konce dubna se má podle MZ sejít komise, která úhradu jednoho přeočkování v dospělosti projedná.