Děti se ptají na duševní zdraví. Společně s psychology a terapeuty Dismančatům odpovídali kamarádi

Jak se máš? Touto, zdánlivě jednoduchou, otázkou uzavírá naše nejmladší rozhlasová redakce nový díl svého podcastu Děti se ptají. Členové Dismanova rozhlasového dětského souboru se tentokrát zaměřili na náročné téma duševního zdraví, které je pro současnou generaci dětí bolavě aktuální. Celým podcastem společně s moderátorem provází posluchače příběhy dvou lidí, kteří mají s duševním onemocněním osobní zkušenosti

Úplně na začátku museli malí redaktoři zjistit, co to vlastně duševní zdraví je a co si pod těmi dvěma slovy můžeme představit. Na tyto otázky odpověděl redaktor Radia Wave Petr Bouška, který toto téma dlouhodobě zkoumá ve svém podcastu Balanc.

Jeho informace Dismančata zavedly ke školní psycholožce Lucii Sušické, do Domu Tří Přání za psycholožkou Zuzanou Benešovou nebo k psychoterapeutovi Janu Kulhánkovi. Ten mluvil mimo jiné i o vlivu digitálních technologií na psychiku dětí.

„Technologie samy o sobě neškodí. Jsou stejně jako oheň dobrým sluhou, ale špatným pánem. Ale pokud se z nich stane jediný zdroj zábavy nebo kontaktu s ostatními, tak to určitě škodí. Ke zdravému vývoji patří nějaká pestrost a hlavně osobní kontakty s lidmi. A to ten virtuální svět nezvládne. Musíme se s tím všichni naučit zacházet a hlavně v tom s dětmi víc počítat. Když třeba vznikaly sociální sítě, tak jejich tvůrci vůbec nepočítali s tím, že na nich nějaké děti budou. A je to hodně vidět,” odpověděl dvanáctileté Johance uznávaný psychoterapeut.

Aplikace k odreagování

Děti se ale snažily zjistit i to, jestli můžou technologie jejich duševnímu zdraví i nějak pomoct. Na to odpovídali Julie Hřebenová a Adam Bednář z týmu aplikace Nepanikař, která vznikla právě s tímto účelem.

Tohle je jen část příběhu, který prozradil nejmladším rozhlasovým redaktorům jejich kamarád Jeník. Po každém z pěti rozhovorů s odborníky uslyší lidé pokračování.



„V aplikaci jsou třeba k dispozici dvě hry. Ty slouží k tomu, aby se člověk odreagoval třeba při panických nebo úzkostlivých stavech. Ale samozřejmě je tam i spousta kontaktů, rad a tipů, které člověku poslouží. Myslím, že člověk nikdy neudělá chybu, když tu aplikaci bude mít v telefonu,” říká Hřebenová.

Ve třičtvrtěhodinovém záznamu ale malí redaktoři tentokrát nepřináší jen informace od vystudovaných odborníků. Celým podcastem společně s moderátorem provází posluchače příběhy dvou lidí, kteří mají s duševním onemocněním osobní zkušenosti.

Jejich zkušenosti se lidé budou dozvídat v pěti blocích mezi jednotlivými rozhovory. Konkrétně prozradili projevy svých onemocnění, reakce okolí nebo i drsné zážitky z psychiatrických oddělení.

Celý podcast si můžete poslechnout na webu Radiožurnálu, v aplikace můjRozhlas nebo v podcastových streamovacích službách.