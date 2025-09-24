Dvě třetiny dětí, které vyšetřili v ‚Dentobusu‘, měly kazy. Dodávka objela deset moravskoslezských obcí
Školáci Moravskoslezského kraje nemají zuby v dobrém stavu, dvě třetiny z vyšetřených dětí měly kazy. Zjistili to lékaři z pojízdné zubní ordinace, která po regionu putovala dva týdny. Takzvaný Dentobus na školy vyslalo hejtmanství společně s krnovskou nemocnicí.
„Jenom dole vyzkouším, jestli je ten zoubek tvrdý. Můžeš si na chviličku zavřít. A hned ti zase řeknu a otevřeš,“ kontroluje zuby žákům havířovské základní školy Tereza Bystřická. Přestavěná dodávka Dentobus objela deset měst a vesnic od Bruntálska po Karvinsko.
Dentobus vyšetřoval žáky z Moravskoslezského kraje, kazy našel u dvou třetin z nich. Pětina dětí neměla zubaře
„Ve Vrbnu pod Pradědem jsme měli rekordmanku, malou holčičku, které měla dvanáct kazů. Po prevenci zapíšeme do zubního kříže (schématu zubů – pozn. red.), kde vidíme kaz, nebo kde by bylo potřeba, aby se samotný lékař ještě raději podíval. Zacvakneme a dáme to domů rodičům, ať se na to podívají,“ vysvětluje Bystřická.
Podle krnovské nemocnice byl zájem o Dentobus velký, stály o něj radnice ale i školy a rodiče. Na havířovské Základní škole Karolíny Světlé lékaři vyšetřili přes polovinu žáků. „Oslovili jsme celkem 217 rodičů a zájem byl ze strany 136 zákonných zástupců. Myslím, že je to pěkné číslo, vůbec jsme nečekali takový zájem, takže jsme mile překvapeni,“ popsala zástupkyně ředitele Petra Bartošová.
Lékaři v Dentobusu zkontrolovali celkem asi tisícovku dětí. „Téměř dvacet procent dětí, které prošly Dentobusem, nemá zubaře, což je zcela nejzásadnější zjištění. Průměr kazu na dítě je 2,4 kazu. Když si vezmete, že třetina dětí kaz neměla, tak je i ten průměr velmi vysoký,“ upozornil ředitel krnovské nemocnice Ladislav Václavec.
„Dalším důležitým zjištěním je, že kazivost zubů u dětí z měst je přibližně stejná jako ve školách v menších obcích. Děti ve městech mají ale lepší přístup k péči,“ doplnil Václavec.
Dětských zubařů je ale v kraji málo. Hejtmanství v reakci slíbilo, že bude hledat další lékaře a nabídne jim speciální podmínky. Zvažuje také nákup dvou Dentobusů, které by školy kvůli prevenci objížděly pravidelně.