Roztroušená skleróza potřebuje EB virus. Bez něj se nemoc nerozvine, zjistili vědci

Kdo se nenakazí téměř všudypřítomným virem Epsteina a Barrové (EB), prakticky s jistotou se vyhne roztroušené skleróze. Ukazují to data z obrovské databáze, kterou prostudovali vědci z Harvardovy univerzity. Pomůže to i výzkumu dalších nemocí, kde je podle odborníků EB virus dlouhodobě podezřelým. Praha 0:10 28. ledna 2022

EB virus je jedna z nutných podmínek pro vypuknutí roztroušené sklerózy (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Většina lidstva se během života setká s EB virem, většina z této většiny to ale vůbec nezaznamená. Virus se „zabydlí“ uvnitř imunitních buněk a svědčí o něm jen hladina určitých protilátek v krvi. U dětí může EB virus způsobovat mononukleózu.

Už dlouho ale vědci EB virus podezírají, že by mohl stát v pozadí autoimunitních nemocí. To jsou nemoci, kde se imunitní systém obrátí proti vlastnímu tělu a začne ničit určité buňky.

Jednou z nich je i roztroušená skleróza, kde autoimunitní zánět poškozuje nervy. Dále sem patří kožní psoriáza čili lupénka, kloubní revmatoidní artritida a desítky dalších nemocí. Všechny mají společné to, že věda nezná přesnou příčinu, ale je to zřejmě souhra více okolností – genetického základu a vlivů prostředí, mezi které patří i virové infekce.

Deset milionů sledovaných Američanů

Zatím nejnovější výzkum publikovaný v časopise Science říká, že EB virus je jedna z nutných podmínek pro vypuknutí roztroušené sklerózy. Jeho autoři studovali databázi deseti milionů příslušníků amerických ozbrojených sil, kteří povinně chodí na pravidelné odběry krve.

Většina z nich byla nakažená EB virem, někteří se nakazili v průběhu času a necelý tisíc z nich onemocněl roztroušenou sklerózou. U všech až na jednoho se to stalo tak, že napřed měli virus, a potom dostali roztroušenou sklerózu. Z těch, kdo EB virus neměli, onemocněl sklerózou jenom jeden – a vědci uvažují, jestli to byla chyba měření, nebo nějaký vzácný případ.

Všechno ostatní ale ukazuje na přímou souvislost, že roztroušená skleróza je komplikací EBvirové infekce.

Hlavní autor výzkumu, Alberto Ascherio v rozhovoru pro Fox News uvedl, že by díky novému objevu v budoucnu bylo možné zavést prevenci roztroušené sklerózy mezi geneticky predisponovanými lidmi, tam, kde se roztroušená skleróza vyskytuje v rodině. Tito lidé by mohli dostat očkování proti EB viru, které už farmaceutický průmysl nějaký čas vyvíjí. V případě, že by už virem byli nakaženi, mohli by se ho zbavit pomocí protivirové léčby.

Vědci také doufají, že díky novým objevům by mohli pomoci i lidem, u kterých se už roztroušená skleróza vyvinula.

