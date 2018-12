Triky i symbol společenského statusu. Čím dál víc dětí kouří e-cigarety s příchutí

Americké úřady chtějí zakázat mentolové cigarety a příchutě u elektronických cigaret. Podle něj totiž téměř 20 procent středoškoláků užívá e-cigaretu a většina z nich s nějakou příchutí. Kouření se týká i čtvrtiny českých teenagerů. Podle dat Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti z roku 2016 jsou mladí lidé mezi 15 až 24 lety nejčastějšími uživateli e-cigaret. Jejich výrobci lákají na moderní design a zajímavé příchutě. Praha 21:05 4. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tabákový strojek (ilustrační foto) | Foto: Flick.com, Vaping360 | Zdroj: Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

„Cigarety mi moc nechutnají, ale u ‚vejpu‘ je strašně moc příchutí a taky člověk může vždycky něco jiného zkusit. Třeba jeden den mám, teď vezmu extrémy, například peanut butter a druhý den mám pak vodní meloun. Je to takové hobby mi připadá,“ řekl Radiožurnálu osmnáctiletý Petr, který kouří elektronické cigarety dva roky.

Stále víc dětí kouří e-cigarety s příchutí.

Jde zrovna do školy a o kousek dál stojí skupinka dalších teenagerů. Ti kouří klasické cigarety. „Kouřím tak dva roky pravidelně a elektronickou cigaretu mám doma,“ popisuje sedmnáctiletý Matěj. Na otázku proč odpovídá: „Ze stresu a z různých nátlaků ze školy a podobných věcí. Elektronickou cigaretu používám hlavně doma, protože si kupuji náplně bez nikotinu a mám to spíš na triky s tou párou a tak.“ A ví to rodiče? „O té elektronické jo, s tím nemají problém,“ dodává.

Specifické postavení elektronické cigarety u dětí zmiňuje i adiktolog z Kliniky adiktologie a vedoucí Centra pro výzkum a prevenci užívání tabáku Adam Kulhánek. „Když děti sdílejí ty vapovací triky a tu ‚coolovost‘ spojenou s elektronickými cigaretami, tak se z toho nestává pro ně kouření, ale něco jako vyplňování volného času a mezi dětmi se e-cigarety stávají jakýmsi statusovým symbolem. To znamená, mám e-cigaretu, tak jsem frajer,“ vysvětluje Kulhánek.

Propagace od youtuberů

„Prezentují je hodně i celebrity, lidi známí, že je to vlastně neškodný produkt,“ doplňuje národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová. „Takže to děti určitě chtějí vyzkoušet. Má to i svoji atraktivitu. Víme, že i youtubeři to hodně propagují. Čili i propagace k tomu pomáhá.“

Koupit si elektronickou cigaretu a všechny komponenty k ní můžou pouze lidé nad 18 let. Děti se k zařízení podle adiktologa Kulhánka dostanou nejčastěji nejspíš přes internet. „Nekuřácký zákon pamatuje i na takzvaný prodej na dálku, to znamená právě třeba přes e-shopy, kde e-shop musí jednoznačně prokázat, že kupující je starší osmnácti let,“ vysvětluje Kulhánek.

K tomu ale stačí, aby dítě jen odkliklo tlačítko, že je plnoleté. Podle předsedkyně výboru pro zdravotnictví Věry Adámkové (za ANO) se to víc ošetřit nedá. „Co se týče omezení prodeje přes internet, dostávali bychom se potom do problému různých obchodních vztahů, které jsou také upravené. Budeme s tím pracovat, snažíme se najít nějaké cesty, ale musím upozornit, že to není jednoduché ani legislativně,“ popsala Adámková.

Malé riziko

Pomoci by podle ní mohlo částečně zdražení cigaret a elektronických cigaret. S tím souhlasí i doktorka Eva Králíková z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice.

„Když zvednete cenu tím, že zvednete daň, tak je to dražší a koupí si to méně lidí. To funguje u všeho. Ta cena je strašně nízká. Když vezmete průměrný plat dneska a před dvaceti lety a cenu cigaret, tak si koupíte zhruba dvojnásobné množství krabiček,“ říká Králíková.

Dodává ale, že rozdíl mezi klasickou a elektronickou cigaretou je velký. „Ty elektronické cigarety mají opravdu velmi malé riziko a sice minimálně o 95 menší než kouření. Pokud jde o děti, tak samozřejmě děti prostě mají určité sklony k nějakému rizikovému chování. Různé časopisy přinášejí titulky, že používání elektronických cigaret vede ke kouření. To se ale nikdy nepotvrdilo,“ vysvětluje Králíková.

Všichni oslovení odborníci se shodli, že zatím je relevantních výzkumů, co se týká užívání elektronických cigaret u dětí a mladistvých, velmi málo a je ještě brzo soudit, jaké dopady na dětský organismus můžou mít.