eRecepty by neměly být od ledna povinné, žádá nové poslance podle lékařská komora

Česká lékařská komora chce, aby nová Poslanecká sněmovna co nejdříve zvážila odklad povinného elektronického receptu a aby poslanci k rozhodnutí využili třeba také institut legislativní nouze. Lékaři by podle zákona měli eRecepty vydávat od 1. ledna 2018. Komora je vyzvala, aby v případě nutnosti i po Novém roce předepisovali léky „jakýmkoliv možným způsobem". Brno 14:53 12. listopadu 2017

„Dostupnost lékařské péče nesmí být ohrožena kvůli neuváženému experimentu,“ odhlasovali si lékaři velkou většinou v jednom ze sjezdových usnesení. Komora bude bránit své členy, kteří by se dostali do problémů kvůli tomu, že předepíšou pacientovi lege artis potřebný lék klasickým způsobem.

Podle prezidenta komory Milana Kubka to není výzva k nedodržování zákona, ale signál, že péče o pacienta musí být na prvním místě. „Pro ČLK je nejvyšší hodnotou prospěch pacienta. Pacient nemůže být trestán tím, že nedostane svůj lék, jenom proto, že lékař není například schopen vystavit elektronický recept,“ řekl novinářům Kubek.

„Já si myslím, že je celá řada jiných možností, jak to udělat, aby tu nebyly další výjimky nebo aby se to nastavilo tak, aby se to mohlo rozjet. Třeba lékař, který se na to prostě necítí na ten elektronický recept nebo je v nějaké vzdálené lokalitě, tak aby si požádal u SÚKLu o výjimku, že bude moci psát písemný recept,“ řekl Radiožurnálu bývalý předseda sněmovního Výboru pro zdravotnictví Rostislav Vizula.

Sjezd také uložil představenstvu ČLK, aby zvážilo podání trestního oznámení na neznámého pachatele – iniciátora povinné elektronické preskripce. Cílem je zjistit, zda eRecepty nemají korupční pozadí a zda v důsledku nepovedou k obecnému ohrožení životů a zdraví lidí, odhlasovali si lékaři.

Prezident České lékařské komory Milan Kubek | Foto: Luboš Pavlíček | Zdroj: ČTK

Elektronické recepty by podle ČLK neměly být povinné. Mnoho lékařů, zejména těch starších, kvůli nim skončí a není za ně náhrada, varoval už v sobotu na sjezdu Kubek. Komora podle něj není obecně proti elektronizaci zdravotnictví, ke zvolené podobě eReceptů však má řadu výhrad. Změna prý přinese problémy, ale přínosy mít nebude.

Na změnu už podle Ludvíka není dost času

Elektronické recepty jsou nyní dobrovolné, ovšem od 1. ledna příštího roku budou povinné. Pacient by podle Kubka měl mít možnost volby, zda přijme klasický, anebo elektronický recept. Stejnou možnost volby chce komora i pro lékaře. Podle náměstka ministra zdravotnictví Radka Policara by ale taková možnost šla proti smyslu zákona.

Dosavadní ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík z ČSSD uvedl, že pokud by se zavedení elektronických receptů odložilo, nebyl by na schválení změny dostatek času.

„Nová sněmovna zasedne někdy kolem začátku prosince a tohle by muselo projít celým kolečkem: sněmovna, Senát, prezident. Tak já tam v tom už moc času nevidím. A hlavně já nevidím důvod, protože v téhle chvíli je to všechno v podstatě připravené. Takže ten odklad by byl snad i docela nefér vůči lidem, kteří se na to poctivě připravili,“ řekl ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík.

Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) i nadále bude většina pacientů nosit od lékaře recept vytištěný na papíře, elektronický recept neznamená, že by ho dostali jen mailem nebo sms zprávou. Nabízí ale i tuto možnost navíc k papíru. Záznam o předepsaném léku se zároveň ukládá do centrálního úložiště receptů.

Lékaři se obávají sankcí za nedodržování povinnosti. Ředitel SÚKL Zdeněk Blahuta na sjezdu komory slíbil, že ústav bude k lékařům po 1. lednu přistupovat vstřícně a benevolentně.

Účastníci sjezdu lékařské komory také požadují výjimku z povinnosti elektronické evidence tržeb pro soukromé lékaře, jejichž hotovostní příjmy jsou zanedbatelné. Obecně trvá kritický názor komory na způsob, jakým stát přistupuje ke zdravotnictví.

"Krize ekonomická, personální ve zdravotnictví trvá. Před rokem a půl jsme byli nuceni deklarovat, že za stávajících podmínek nejsme schopni garantovat kvalitu a bezpečnost lékařské péče. Bohužel se na tom nic nezměnilo," řekl ČTK Kubek.