Lidé nad 50 let si nebudou muset platit očkování proti klíšťové encefalitidě. Zaplatí ho zdravotní pojišťovny

Lidé nad 50 let budou mít od nového roku zdarma očkování proti klíšťové encefalitidě. Zaplatí ho zdravotní pojišťovny. Počítá s tím novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, kterou nedávno podepsal prezident. Změny přináší i u očkování dětí proti meningokokovým infekcím nebo HPV - tedy lidskému papilomaviru. Cílem je zvýšit proočkovanost v rizikových skupinách. Praha 10:52 5. října 2021

Česko je mezi unijními státy na prvních příčkách v počtu hlášených případů klíšťové encefalitidy. Na druhé straně ale patří k zemím s nejnižší proočkovaností proti nákaze. Chráněná je asi třetina populace. Zlepšit by to měla podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky chystaná změna.

„To je vakcína, která doteď nebyla hrazená zdravotní pojišťovnou, pacienti si ji platili sami, ten zájem o ni byl, alespoň v mé venkovské praxi, poměrně velký a řekněme vzrůstající, nově osoby nad 50 let budou mít tuto vakcínu hrazenou ze zdravotního pojištění,“ říká Šonka Českému rozhlasu Plus.

Svaz zdravotních pojišťoven odhaduje, že by tím proočkovanost mohla narůst o 3,5 %. Vydat by pojišťovny měly asi čtvrt miliardy ročně. Dalších 150 milionů korun by mohly dát za očkování proti meningokokovým infekcím, které taky čekají změny, tvrdí prezident Svazu zdravotních pojišťoven Ladislav Friedrich.

„Vakcína by měla být nově dostupná nejen pro děti do dvou let, ale nově i pro věkové skupiny dětí mezi 14. a 15. lety,“ poukazuje. Právě tato věková skupina totiž patří mezi nejohroženější. V poslední době podle dětské lékařky a členky vakcinologické společnosti Hany Cabrnochové případů nákazy mezi dospívajícími přibývá.

„To je otázka rizikovějšího chování v tomto věku, například kvůli určitému množství intimnějších blízkých kontaktů. Právě tato věková skupina je zatížena rizikem z hlediska procenta nosičů. V té kategorii adolescentů je nejvyšší,“ vysvětluje.

Bakterii tak podle ní někteří přenáší, aniž by to tušili. Ta pak prý může u některých způsobit zánět mozkových blan. „Nastupuje velmi rychle a přes všechnu kvalitu péče se ne vždy podaří to onemocnění úspěšně zvládnout, pořád ta smrtnost zůstává významná,“ popisuje.

Loni začaly pojišťovny vakcínu hradit dětem do dvou let. Cabrnochová se domnívá, že to výrazně zvýšilo zájem o očkování. „Podle různých odhadů se ukazuje, že jsme schopni se s proočkovaností dostat k 70 procentům, takže potvrzuji, že ten zájem, v okamžiku, kdy očkování vstoupí do úhrady, je významný, vidíme to z dat prodeje látky, která v okamžiku, kdy vstoupila do úhrady, stoupla na víc než trojnásobek,“ tvrdí.

Změny čekají i očkování proti HPV viru. Nově pojišťovny dětem budou hradit i dražší vakcíny, říká ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek. „Už tam není pouze ta ekonomicky nejméně náročná varianta, což byl ten nejlevnější typ vakcíny, ale rozšiřuje se ta možnost hrazení i pro ty další dva typy vakcíny, které byly často využívány a rodiče dopláceli,“ podotýká. Tato změna parlamentem prošla i přes nesouhlas ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za ANO.

„Dřív to bylo tak, že se hradí ekonomicky nejméně náročná varianta a teď je to tak, že musíme posuzovat nejvhodnější vakcínu. Takže to budeme muset interně nastavit, aby tam nebyl potenciál, že by to někdo mohl chtít ovlivnit,“ říká Vojtěch.

Na vakcínu proti rakovině děložního čípku budou mít nárok i děti starší 14 let, pokud dřív nemohly ze zdravotních důvodů na očkování přijít. Svaz pojišťoven odhaduje roční náklady na 230 milionů korun.