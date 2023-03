Endoskopem mohou lékaři i operovat, zaměřují se na některé nádory

Kdysi lékaři pomocí endoskopu především vyšetřovali, dnes už se tímto optickým přístrojem také operuje. Speciální miniinvazivní technika umožňuje nejen odstranění přednádorových lézí, ale v poslední době také samotných nádorů. Pacient tak nemusí postupovat chirurgickou operaci. V Ústřední vojenské nemocnici v Praze provedou ročně takových zákroků desítky. Praha 15:42 17. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kdysi lékaři pomocí endoskopu především vyšetřovali, dnes už se tímto optickým přístrojem také operuje | Foto: Andrea Skalická | Zdroj: Český rozhlas

„Mám nějaký nádor na jícnu,“ říká pro Radiožurnál krátce před odjezdem na sál pan Pavel. Čeká ho přibližně dvouhodinový zákrok. „Doktoři rozhodli, že by to mělo jít pryč.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Nádory na jícnu, žaludku nebo v tlustém střevě se dají odstranit i pomocí endoskopu. Natáčela Andrea Skalická

„Dnes máme na lůžku pacienta, který má onemocnění Barettův jícen,“ upřesňuje Radiožurnálu vedoucí lékař oddělení endoskopie Štěpán Suchánek, který už za chvíli zavede do úst pacienta optický přístroj. Kamera umístěná na jeho konci mu umožňuje vidět, v jaké oblasti jícnu se endoskop nachází.

„Při diagnostickém vyšetření jsme našli, že kromě zánětu, to je ten Barettův jícen, je tam i vyvýšenina, kde už je takzvaná těžká dysplazie, což je už téměř nádor. Musíme to odstranit touto terapeutickou metodou, vezmeme si speciální nástroje a miniinvazivní chirurgickou technikou to z jícnu vyřízneme. Musíme to udělat velmi opatrně, stěna jícnu je relativně tenká. Musíme to vyříznout, ale zároveň zachovat tu stěnu,“ vysvětluje Suchánek.

„Tohle je nůž, kterým se bude dělat ten výkon. Takový malý nožík,“ ukazuje endoskopická sestra Markéta Hůlová, která je lékaři po celou dobu zákroku k ruce. Nožík se vloží do endoskopu. „V endoskopu je pracovní kanál, do kterého se dávají všechna instrumentária, kterými se provádí ten výkon,“ doplňuje.

Štěpán Suchánek, vedoucí lékař Oddělení endoskopie ÚVN Praha | Foto: Andrea Skalická | Zdroj: Český rozhlas

Řez provede operatér ve sliznici jícnu pomocí elektrického pulzu. „Nejvíc komplikací se stává těsně před koncem,“ podotýká.

Způsobuje vředy i rakovinu. Přítomnost bakterie v žaludku může odhalit dechový test Číst článek

Endoskopista Štěpán Suchánek proto teď postupuje s co největší opatrností. Poté, co lézi definitivně uvolní, ji s pomocí nástavce, který připomíná miniaturní podběrák na ryby, vyjme.

Vzorek se pak pošle na histologické vyšetření. Na závěr ošetří ještě lékař jícen speciálním gelem.

„Aplikujeme gel, který v kontaktu s biologickou tkání začne polymerizovat a vzniknou tam nanovlákna, která udělají síť. Proto se to rychleji hojí a je menší riziko krvácení,“ vysvětluje Suchánek.

Jícen se po endoskopickém zákroku hojí přibližně šest až osm týdnů. Pacient ale obvykle nemá bolesti a z nemocnice odchází po pár dnech domů. Kromě jícnu se podobným způsobem odstraňují léze i v konečníku, tlustém střevě anebo žaludku.

Speciální miniinvazivní technika umožňuje nejen odstranění přednádorových lézí, ale v poslední době také samotných nádorů | Foto: Andrea Skalická | Zdroj: Český rozhlas