Čtyři espressa v jedné plechovce. Energetické drinky jsou rizikový trend mezi mladými

Pití energetických nápojů patří už nějakou dobu k trendům mezi dospívajícími, zájem podporují i influenceři na sociálních sítích. Před nedávnem se málem zhroutil internet, a pak i maloobchodní řetězce kvůli jednomu takovému nápoji. Podle odborníků ale přinášejí mladým lidem řadu závažných problémů. „Když děti užívají častěji energetické nápoje, tak je jim ve výsledku hůř,“ říká psycholog a psychoterapeut Jan Kulhánek v podcastu Vlna Radia Wave. Praha 21:49 29. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Ústeckém kraji patří mezi rizikové konzumenty energetických nápojů každý pátý školák (ilustrační foto) | Zdroj: Pixabay | Licence Pixabay,©

V jednom espressu je mezi 60 a 80 miligramů kofeinu. Jeden z nejžádanějších energetických nápojů současnosti tudíž obsahuje se svými 200 miligramy kofeinu tři až čtyři espressa. Konzumace takového množství látky může způsobit problémy se spánkem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si podcast Vlna od Ondry Šebestíka a Terezy Havlínkové o tom, jestli energetické nápoje skutečně dodávají energii a zda by je měli pít mladiství

„Ve věku 11 až 15 let pije podle naší studie každý pátý školák jeden drink týdně, 13 procent pije dva a více za týden a každý den konzumuje energeťáky čtyři procenta teenagerů, což je asi 70 tisíc dospívajících napříč Českem,“ říká Petr Baďura z Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, který je součástí řešitelského týmu HBSC studie (Health Behaviour in School Aged Children).

Sever Čech

Poslední česká data máme z června 2022, kdy na vzorku 15 000 dětí ve věku 11, 13 a 15 let zjišťovali výzkumníci a výzkumnice detaily životního stylu dospívajících lidí.

Problematický je v mnoha socio-ekonomických indexech sever Čech a celé Podkrušnohoří a s tím souvisí i zhoršené ukazatele zdravého životního stylu. V Ústeckém kraji patří mezi rizikové konzumenty energetických nápojů každý pátý školák.

Vysoký obsah kofeinu či draslíku. Nápoje Prime mohou u dětí narušit spánkový režim, varuje lékařka Číst článek

Psycholog a psychoterapeut Jan Kulhánek mluví o začarovaném kruhu. „Je to móda a mladí nechtějí vybočovat. Některé děti se tím v podstatě medikují. Nakonec to pijí proto, že si na to prostě zvykly. Když je dětem hůř, snaží se svůj psychický stav napravit. Funguje to i naopak. Když děti užívají častěji energetické nápoje, tak je jim ve výsledku hůř,“ vysvětluje.

Problémy se spánkem nejsou jediným negativním efektem nadměrného příjmu kofeinu. V roce 2017 zasáhla Spojené státy zpráva o úmrtí šestnáctiletého mladíka, který vypil krátce za sebou kávový nápoj z fastfoodového řetězce, plechovku limonády a plechovku energetického nápoje.

Koroner tehdy označil za příčinu úmrtí selhání srdeční činnosti v závislosti na příliš velké dávce kofeinu. Předtím netrpěl mladý muž žádnými zdravotními potížemi.

Více podrobností o působení energetických nápojů na mladé lidi si můžete poslechnout v záznamu celého pořadu Vlna v úvodu článku.