Konec epidemie eboly v Guineji. Díky předchozí zkušenosti se podařilo zabránit šíření, řekl šéf WHO

Světová zdravotnická organizace (WHO) v sobotu oficiálně vyhlásila konec epidemie eboly v západoafrickém státě Guinea. Krvácivá horečka se v zemi začala šířit v únoru, nakazilo se jí 16 lidí, z nichž 12 zemřelo, uvedla agentura Reuters. Nebezpečná choroba se v Guineji letos objevila poprvé od epidemie z let 2013 až 2016, kdy v západní Africe zabila přes 11 300 lidí. Konakry 16:14 19. června 2021

Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus v sobotu prohlásil, že Guineji se podařilo dostat pod kontrolu výskyt eboly a zabránit jejímu rozšíření za hranice právě díky zkušenostem, které svět získal při někdejší epidemii v západní Africe, a díky rychlé a koordinované reakci.

Světová zdravotnická organizace sleduje každé nové propuknutí eboly s velkými obavami. V posledních letech se tato nemoc vyskytovala především v Kongu.

Dosud nejhorší epidemie eboly na světě vypukla v prosinci 2013 právě v Guineji. Odtud se virus rozšířil do sousední Libérie a Sierry Leone. Nakonec se dostal do deseti zemí včetně Španělska a Spojených států. Do roku 2016, kdy epidemie skončila, se objevilo na 28 600 zdokumentovaných případů. Přes 99 procent z nich připadalo na Guineu, Libérii a Sierru Leone.

Ebola je vysoce nakažlivá a může zabít až 90 procent nakažených. Poprvé byla zjištěna v roce 1976 u řeky Ebola v nynějším Kongu. Přenáší se kontaktem s tělesnými tekutinami a krví, způsobuje zvracení, průjem a selhání orgánů.