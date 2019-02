Svět ohrožují spalničky. Loni se jimi nakazilo dvakrát víc lidí než rok předtím, přibývá jich i v Evropě

Světová zdravotnická organizace ještě nemá za minulý rok všechna data. Ta dostupná ji ale znepokojují už teď. Podle předběžných informací se loni po celém světě nakazilo spalničkami skoro 230 tisíc lidí. V roce 2017 to přitom bylo 170 tisíc případů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Proočkovanost proti spalničkám klesá k 90 %. Situace začíná být podle Světové zdravotnické organizace kritická. Více v příspěvku Marie Štenglové

Nejvíce se virus šíří například na Ukrajině, v Kongu, ale třeba i na Filipínách, kde právě teď řeší epidemii spalniček. V Evropě loni onemocnělo virem přes 80 tisíc lidí a v důsledku nákazy zemřelo 72 pacientů.

Doktor Siddhartha Datta vysvětluje, že se teď Světová zdravotnická organizace snaží šíření spalniček předcházet. K tomu ale musí identifikovat problematická místa, kde se virus uchytil častěji.

„Můžou to být oblasti, kam se špatně dostává. Ale taky místa, kde je vakcín omezeně nebo lidé možnost očkování nevyužívají,“ říká doktor Datta, který má ve zdravotnické organizaci na starosti program prevence očkováním.

Proočkovanost nebezpečně klesá

Spalničky jsou vysoce nakažlivé onemocnění, které provází horečka, kašel a červená vyrážka. Často se objeví i zánět spojivek nebo průjem.

Spalničky netrápí jen české pacienty. Prudký nárůst onemocnění zaznamenává i Ukrajina a Rusko Číst článek

Před virem spolehlivě chrání jen vakcína a naočkovaných musí být aspoň 95 procent populace. A to je podle doktora Datty zásadní problém. Proočkovanost je i například ve vyspělých státech Evropy jen 90 %.

„Vyplývá nám z toho, že existují určitá ložiska, kde je mnohem méně naočkovaných lidí. Musíme se podívat na regiony v rámci státu. 90 % je průměr, takže logicky musí být oblasti, kde je proočkovanost ještě nižší. A to jsou ta ložiska,“ popisuje.

Světová zdravotnická organizace tak pracuje s každým státem individuálně, takže i Česká republika bude mít svůj plán prevence, aby se ložiska s neočkovanými proti spalničkám nerozšiřovala. Zatím odborníci z organizace zkoumají, co přesně stojí za poklesem vakcinace a tím i kolektivní imunity.

„Hnutí odpůrců očkování k tomu významně přispívá, ale není to jediný důvod, proč je spalniček více. Může to být třeba i kvůli nedostatku vakcín. Zjišťujeme také, jestli virus nenapadá jen některé věkové skupiny, kterým například ochrana očkování vypršela. Musí to být komplexní analýza,“ uzavírá doktor Siddhartha Datta ze Světové zdravotnické organizace.