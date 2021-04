Epidemiolog Maďar: Další rozvolňování bude možné koncem dubna. Lepší léto nás asi nečeká

Počet nově prokázaných případů nákazy koronavirem zhruba měsíc soustavně klesá. Vliv na to mají především protiepidemická opatření. Do dvou měsíců by se na tom mohl podílet i další faktor, a to vznikající kolektivní imunita. Lidé ji získají očkováním nebo proděláním nemoci s příznaky. „Nošení roušek ve veřejných vnitřních prostorech asi zůstane povinné,“ upozornil v rozhovoru pro Radiožurnál epidemiolog Rastislav Maďar. Praha 16:26 13. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Epidemiolog Rastislav Maďar | Foto: Věra Luptáková | Zdroj: Český rozhlas

Hodně lidí se ptá, zda letošní léto bude horší, lepší nebo stejné v porovnání s létem loňským. Jaký nato máte názor?

Lepší asi nebude. Když si vezmeme, že v loňském roce se k 1. 7. téměř vše rozvolnilo a několik týdnů bylo nula případů nákazy koronavirem, tak to nás asi nečeká.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor Jiřího Chuma s epidemiologem Rastislavem Maďarem

Podle epidemiologa Jana Kynčla se nedá čekat, že by odpadla nějaká základní opatření, jako je například nošení roušek uvnitř. Vy to zřejmě vidíte stejně. Jaká opatření by měla trvat i nadále?

Vidím to stejně, že nošení roušek ve veřejných vnitřních prostorech asi zůstane povinné. Dbát se bude na maximální kapacitu v různých provozovnách, tedy tak, aby na jednoho člověka zůstal prostor 15 metrů čtverečních. Roušky budou možná i venku na některých hromadnějších akcích, některé akce budou určitě povoleny.

Od května bude vstupovat do hry faktor, kterému já říkám TNO, tedy test, nemoc a očkování a označuje se to jako kovid pas nebo zelený pas. To znamená nějakou aplikaci nebo jinou formu dokladu, která už dnes v určité míře funguje.

Když dnes máte protilátky nebo jste naočkovaní dvěma dávkami alespoň dva týdny s odstupem po druhé dávce, tak se na vás nevztahuje karanténa a obdobný princip bude platit i pro přístup k různým službám a na různé akce. To pouze pokud se osvědčí ta aplikace, která se už spouští v Dánsku a v Estonsku. V horizontu několika týdnů tomu tak bude i v České republice.

Kritika od Babiše byla vůči nám podpásovka, říká členka odborné skupiny Tachezy Číst článek

Jak situaci mohou zkomplikovat nové mutace? V Česku už laboratoře potvrdili Jihoafrickou i Brazilskou mutaci.

Toto je skutečně jeden z faktorů, který může velmi negativně ovlivnit zvládání celé situace a zejména Jihoafrická a teoreticky Brazilská mutace se odklání od postvakcinační a postinfekční imunity. Takže pokud by se stalo to, co se stalo s britskou mutací, že se rozšířila nepozorovaně za několik týdnů po většině území Česka, tak by to bylo velmi negativní.

Doufám, že to nenastane. Je tu velká snaha, aby se zavedl systém a také pravidelné sekvenování. Apeluje se také na to, aby se včas odhalily výsledky jako na Děčínsku, kde se ty varianty vyskytují.

Bohužel se ukázalo, že to není importované. Kdyby to bylo zvenku, tak by tam byl jasný mechanismus zavlečení na naše území, ale jestliže se cestovní anamnéza neprokázala tak je dost možné, že nám tu probíhá komunitní řetězec šíření a zatím to úplně nemáme pod kontrolou.

V případě Jihoafrické a Brazilské mutace se nákaza zřejmě dobře šíří v teplém počasí. Dá se tomu, krom roušek a respirátorů, ještě nějak bránit?

Je to skutečně jen o třech základních opatřeních, které se nazývá 3R. To funguje proti všem respiračním nákazám.

Jste členem skupiny MeSES, jaké nové kroky teď bude vládě v boji s koronavirem doporučovat?

Teď jsme na té sestupné křivce. Bohužel se k otevíráním škol přibalila další velká část věcí a my jsme původně na začátku dubna navrhovali, aby to byly otevřeny jen školy. Tu druhou mezivlnu, která byla plánovaná na 19. 4., jsme museli doporučit posunout na 26.4., protože teď je rozvolnění poměrně masivní a musí teď počkat.

Dobíhá nám efekt ještě z Velikonoc, který se ukáže příští týden. Až se ukáže, co udělalo včerejší rozvolnění plus Velikonoce, tak se nám ukáže, jak budeme pokračovat 26. dubna. Už jsme ale vypracovali návrh rozvolňovacího opatření a pokud se nic nezhorší a přidá se k tomu ta aplikace, tak by se plán mohl dodržet. Snad už pak bude lépe.