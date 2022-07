Ergoterapie pomáhá lidem fungovat v běžném životě. Česko má ale málo center, kde péči hradí pojišťovny

Zavázat si tkaničky u bot nebo zvládnout běžný pohyb v bytě - nejen s tím pacientům pomáhá ergoterapie. Díky této rehabilitační metodě se lidé po úrazu nebo s vrozenou vadou můžou naučit fungovat v běžném životě. Na ergoterapii chodí i děti s různými postiženími či genetickými vadami. Podle České asociace ergoterapeutů je ale málo center, ve kterých pacientům hradí péči pojišťovny, a lidé musí do soukromých rehabilitačních zařízení. Praha 8:34 6. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ergoterapie pomáhá pacientům fungovat v běžném životě (ilustrační foto) | Foto: Lukáš Táborský/MAFRA | Zdroj: Profimedia

Pětiletý Filip se snaží na špejli nasazovat barevné kuličky. Na ergoterapii chodí zhruba tři roky - jednou týdně na hodinu. Od narození má vzácnou genetickou vadu SETD5. Je jediným pacientem v Česku s touto diagnózou.

„Tato vada se projevuje hlavně v motorice, ať už hrubé nebo jemné. Udává se, že až 80 procent dětí s touto vadou se nenaučí číst a psát. Proto jsme se v určitém věku začali poohlížet po ergoterapiích, které umí rozvíjet jak jemnou motoriku, tak začít pracovat na grafomotorice, ať to podchytíme včas,“ vypráví pro Radiožurnál jeho maminka Hana.

Jeho rodiče proto nejdřív kontaktovali nemocnice, kde ergoterapie hradí zdravotní pojišťovna. Tam ale pro Filipa místo neměli.

„Řekli nám, že mají plno, ať se zkusíme zeptat za půl roku nebo za rok, což byl pro nás hodně dlouhý časový úsek. Začali jsme se poohlížet po soukromých ergoterapiích, kterých ale také není hodně,“ přibližuje.

‚VZP vnímá rostoucí poptávku‘

Jedna hodina ergoterapie v pražských soukromých centrech stojí od 800 do 1600 korun. Pravidelné cvičení je přitom pro zlepšení pohybu dítěte zásadní.

Rehabilitační centrum Fyzio Aktiv v Praze 3, kam Filip chodí, smlouvu s největší zdravotní pojišťovnou - tedy VZP - ale zatím nedostalo. A tak rodiče musí péči platit sami.

„Jediným nosným argumentem má být to, že ergoterapie pro děti je dostatečně dostupná. Z našeho pohledu to ale není pravda. I ze zkušenosti rodičů je to naopak velká nepravda. Ale bohužel přes toto tvrzení pojišťovny nejede vlak,“ říká ředitelka centra a viceprezidentka České asociace ergoterapeutů Olga Marková.

Dodává, že výhradně pro děti v Praze fungují jen tři centra. Podle mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívové ale mají rodiče v hlavním městě na výběr z celkem 11 pracovišť, která poskytují ergoterapii jak dětem, tak dospělým, a se kterými má pojišťovna smlouvu - a to včetně soukromých zařízení.

„V Praze je čtyřnásobně hustší síť těchto poskytovatelů než ve zbytku republiky. Někteří z nich jsou schopni přijímat pacienty bez čekacích dob. VZP ale vnímá rostoucí poptávku po těchto službách, v polovině července proto o jejich rozšíření bude probíhat další kolo jednání s poskytovateli,“ konstatuje Plívová.

Konkrétně žádost o smlouvu centra Fyzio Aktiv by komise Všeobecné zdravotní pojišťovny měla posuzovat 13. července.