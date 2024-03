Eutanazie jde proti úloze medicíny, míní lékař. V zahraničí probíhá v souladu s etikou, oponuje filozof

Ukončení života prostřednictvím eutanazie je léta předmětem sporů. „Česká lékařská komora má v etickém kodexu, že asistovaná sebevražda a aktivní eutanazie jsou nepřípustné,“ říká pro Český rozhlas Plus přednosta Ústavu humanitních studií v lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Jaromír Matějek. „Nemáme žádné dobré etické důvody, proč eutanazii nelegalizovat,“ namítá filozof a etik z Ústavu státu a práva Akademie věd ČR David Černý. Pro a proti Praha 14:53 15. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Eutanazie jde proti úloze medicíny, míní lékař Matějek (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Razantně do debaty o eutanazii nedávno vstoupil prezident Petr Pavel, který řekl, že by člověk měl mít možnost rozhodnout o svém odchodu ze života.

„O uvedení eutanazie do českého právního systému a praxe se mluví už od roku 1989. A zatím nemám pocit, že bychom se někam posunuli,“ říká Matějek. Uzákonění podle něj neodpovídá ani podoba společenské debaty, ani předkládané legislativní návrhy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Je načase uzákonit eutanazii v českém právu? Diskutují přednosta Ústavu humanitních studií v lékařství 1. LF UK Jaromír Matějek a etik z Ústavu státu a práva AV ČR David Černý

Naopak podle Černého už měla být schválená dávno. „Nemáme žádné dobré etické důvody, proč eutanazii nelegalizovat. Drtivá většina autorů v literatuře se domnívá, že z etického hlediska je přijatelnou volbou,“ konstatuje.

Dalším argumentem pro zavedení je podle něj i konstantní podpora veřejnosti. „Většina lidí v České republice by chtěla mít možnost rozhodovat o konci života tímto způsobem. Pokud bude návrh zákona kvalitně připravený, tak jsou podmínky v Česku už připraveny pro to, aby u nás byla konečně legalizována,“ věří.

Většina argumentů proti eutanazii je chybná. Čeští politici ji měli legalizovat už dávno, věří etik Černý Číst článek

Debata v Česku přesto stagnuje. „Debata se dostala do zákopové války a zdá se mi, že zastínila celou další diskusi o rozhodování na konci života. Myslím si, že nakonec ani pro ty pacienty není úplně komfortní,“ předpokládá Matějka.

Kromě pacientů ale do diskuse vstupují i názory lékařů, jenž jsou často proti eutanazii. „Česká lékařská komora má ve svém etickém kodexu, že asistovaná sebevražda a aktivní eutanazie jsou nepřípustné. Vyjadřuje tím étos lékaře a říká, co lékaři sami považují za svoji roli a co se od nich dá očekávat,“ vysvětluje Matějka.

Takové vysvětlení ale nemůže platit univerzálně, protože v Holandsku, Španělsku nebo například Kanadě je eutanazie legalizována, aniž by lékařská péče ztratila svůj smysl.

„Je pravda, že medicína má nějaké cíle, ale ten étos není pevně daný. Vyvíjí se a mezi cíle medicíny nedávno přibylo právě to, že lékaři mají doprovázet pacienty v posledních okamžicích jejich života,“ upozorňuje Černý. „Mnozí se domnívají, že k tomu patří nejen tišení bolesti, psychologické doprovázení, ale že to může být i eutanazie.“

Možnost volby

Při pohledu do zahraničí navíc můžeme pozorovat reálné dopady zavedení eutanazie.

„V roce 2008 jsem byl v Belgii, abych dělal rozhovory s lidmi, kteří eutanazii dělají, protože jsem si chtěl zmapovat praxi. Vedl jsem asi deset několikahodinových rozhovorů napříč celým názorovým spektrem a vyšlo mi z toho, že i když je eutanazie zavedená, otázky kolem ní zůstávají,“ srovnává Matějka.

Má právo na eutanazii, rozhodl ekvádorský soud u pacientky s ALS. Vyzval parlament k přijetí zákona Číst článek

Etablovaná je i v Holandsku, které každoročně vydává statistiky a analýzy asistovaných úmrtí.

„Počet případů narůstá zhruba o čtyři procenta. Nejčastější kandidát eutanazie je člověk s onkologickým onemocněním mezi 70 a 80 lety,“ popisuje data Černý. „Analyzují se tam i případy, které mohou vypadat kontroverzně, například eutanazie pacientů s demencí, nicméně všechny případy proběhly v souladu s lékařskou etikou.“

V českém systému by eutanazie přibyla mezi již existující možnosti péče na konci života. V současnosti může člověk odmítnout léčbu nebo resuscitaci, případně zvolit paliativní péči.

Maďarský právník s ALS: Neutíkám od utrpení, ale rád bych měl možnost rozhodnout, kdy ukončit svůj život Číst článek

„Máme spoustu rozvíjejících se nástrojů a možností, které pacient může využít. Je jasné, že medicína nepomůže člověku v existenciálních záležitostech a úplně nevyřeší utrpení, které může mít, nebo nevyřeší jeho samotu. Ale je mi smutno z toho, že do eutanazie jsou zatahováni lékaři,“ shrnuje Jaromír Matějek.

Naopak podle Černého by eutanazie byla nástrojem, jak člověku poskytnout možnost volby. „Někteří lidé se chtějí rozhodnout sami. Paliativní péče nabízí mnohé, ale pokud budete mít ošklivé onemocnění, nejde bolest tišit tak, aby to nebylo nepříjemné,“ uvádí jako příklad.

„Ten stav pro vás může být naprosto nepřijatelný z pohledu toho, jak vnímáte svůj život, jeho hodnotu, kvalitu, co je pro vás důležité. A eutanazie je pro vás nejlepší způsob, jak tento stav ukončit,“ uzavírá Černý.

Více podrobností o návrhu zákona upravujícího eutanazii i paliativní péči, klíčových argumentech nebo praxi v zahraničí si můžete poslechnout v záznamu celé diskuse v úvodu článku.