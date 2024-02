Má právo na eutanazii, rozhodl ekvádorský soud u pacientky s ALS. Vyzval parlament k přijetí zákona

Zakázat HHC? Na přechodnou dobu, radí dětský adiktolog. Pak by ho dovolil od 21 let

Bonbony, cukrovinky, gumídci, medvídci. To vše s látkou zvanou HHC. Právě tou se několik dětí v posledních dnech předávkovalo. Zasáhne ministerstvo? A co to je HHC?