Evropská komise schválila injekci na prevenci HIV. Na vývoji léku se podílel i český virolog Cihlář
Evropská komise udělila registraci dvakrát ročně podávané injekci na prevenci viru HIV od americké společnosti Gilead Sciences, na jejímž vývoji se podílel český virolog a biochemik Tomáš Cihlář. Informovala o tom agentura Reuters. Minulý měsíc lék doporučila schválit Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA), podle které je přípravek vysoce účinný.
Lék lenakapavir bude v Evropě prodáván pod obchodním názvem Yeytuo. V červnu byl schválen i regulačními orgány ve Spojených státech, kde je prodáván pod názvem Yeztugo.
Schválení Evropskou komisí platí pro použití v 27 členských státech Evropské unie a rovněž v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu. Než bude lék zpřístupněn pacientům, bude muset společnost Gilead Sciences dohodnout ceny a podmínky úhrady se zdravotnickými systémy v každé zemi.
Ve Spojených státech je katalogová cena léku Yeztugo od Gileadu přes 28 000 dolarů (přes 590 000 korun) ročně. Některé americké pojišťovny s úhradou nové injekce zatím váhají s odvoláním na její vysokou cenu ve srovnání s generickými léčivy, uvedla agentura Reuters.
Analytici předpokládají, že lék dosáhne do roku 2029 tržeb přes čtyři miliardy dolarů ročně.
Jen dvakrát ročně
Zmíněná injekce není vakcínou, ale formou prevence známé jako pre-expoziční profylaxe (PrEP). Od dosavadních podobných přípravků se odlišuje tím, že její podání stačí jednou za šest měsíců, na rozdíl od každodenního užívání.
Slibuje rovněž vysokou účinnost, podle studií snižuje riziko přenosu HIV u dospělých a dospívajících o více než 99,9 procenta.