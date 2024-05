Naděje dožití v EU je vyšší než před covidem. Premiantem je Španělsko, Česko je s 80 lety uprostřed

Musíme se postarat o pečující profese i příbuzné. Do dvou let se změní systém paliativní péče, říká Kopecký

Do dvou let by se Česká republika měla dočkat nového systému paliativní medicíny. Vycházet by měl z mezinárodních doporučení a ze zkušeností, které máme z české praxe.