‚Díky drahokamu začnu více milovat.‘ Odborníci varují před podvodnými e-shopy a ‚ezošmejdy‘

Spotřebitelské centrum dTest společně se Státním ústavem pro kontrolu léčiv varují před podvodnými a neschválenými léky a doplňky stravy. Lidé si je můžou koupit mimo lékárny, nejčastěji na internetu. Kromě toho, že nemají slibované účinky, můžou být pro lidské zdraví i nebezpečné. Navíc mnohdy stojí i velké částky. Na prodej podvodných léčiv se zaměřují takzvaní ezošmejdi, jejich praktiky můžou sílit právě nyní v době nákupů vánočních dárků. Praha 12:42 16. listopadu 2023

Jedním z podvodných „zázraků“ je třeba drahokam, který má uvolňovat energii z minerálů, a z obyčejné vody na pití udělá téměř zázračnou, která podle recenzí uživatelů na webových stránkách lidem pomůže od únavy nebo úzkostí. Údajně stačí k výrobku přiložit i jen nádobu na vodu.

„Po necelých pěti měsících se cítím jako jiný člověk, jako znovuzrozená. Jsem mnohem vyrovnanější a pozitivnější než dřív, začínám život bezvýhradně přijímat takový, jaký je, dokážu více milovat jak sebe, tak ostatní,“ píše se v jedné z recenzí na výrobek, který stojí až 18 tisíc korun.

V jiné falešné nabídce jsou třeba tablety na úpravu cukru v krvi, které zájemci dostanou zdarma. To je jen ukázka toho, co nabízejí na internetu tzv. ezošmejdi, nepoctiví obchodníci s často neschválenými léky nebo doplňky stravy.

„Problém je, když nahradíte léky, které vám předepíše lékař, nějakým neznámým léčivem, které je třeba i zakázané. To může nenávratně poškodit zdraví. Co se týče cen, tak se bavíme o nižších stovkách, ale můžou to být i jednotky tisíc. Bohužel u léků a doplňků stravy často dochází k předplatnému, a ceny se tak můžou násobit a může to jít do desetitisíců,“ varuje pro Radiožurnál právní poradce spotřebitelské organizace dTest Martin Pitron.

Před kupováním léků mimo lékárny varuje i Státní ústav pro kontrolu léčiv, takové přípravky můžou ohrozit i lidský život.

„Mohou být prošlé, skladované v nevhodných podmínkách, které mají vliv na jejich účinnost, nebo může jít o padělky či neregistrovaná léčiva obsahující nebezpečné látky. Užívání takových léků může ohrozit zdraví nebo život pacienta,“ doplňuje mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv Klára Brunclíková.

Zdaleka nemusí jít jen o léky, ale i nebezpečné doplňky stravy, upozorňuje Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Ta jich za posledních šest měsíců portál Potraviny na pranýři zařadila hned dvanáct.

Pokračuje mluvčí Pavel Kopřiva, který přidává varování před výrobkem Friocard, který má údajně snížit krevní tlak bez jakýchkoliv vedlejších účinků: „Je potřeba mít se před těmito stránkami na pozoru, nabízený přípravek vzbuzuje dojem, že je léčivým přípravkem, ve skutečnosti však takovým není a není registrovaným léčebným přípravkem v České republice.“

Údajní odborníci neexistují

Navíc podle Státní zemědělské a potravinářské inspekce provozovatel webových stránek používá nekalé obchodní praktiky a doména směřuje mimo české hranice. Na stránkách najdou lidé i doporučení od údajných lékařů. Radiožurnál jejich jména nechal prověřit u České lékařské komory.

„Tito lékaři neexistují, nejsou v registru České lékařské komory, a přestože tam mají uvedenou odbornost, kardiolog a praktický lékař, léčit nemůžou, neexistují,“ popsal její mluvčí Michal Sojka.

Takových výrobků najdou lidé na internetu stovky a právě po síti si ezošmejdi nejčastěji hledají nové zákazníky, především mezi seniory, matkami na mateřské dovolené a také mezi nemocnými, a to díky personalizovaným reklamám. Hodně o daném e-shopu prozradí obchodní podmínky.

„Mezi znaky nedůvěryhodnosti patří, že ze stránek není zřejmé, kdo je provozovatelem, tedy s kým spotřebitel uzavírá smlouvu, nejsou zveřejněny obchodní podmínky, název společnosti, její sídlo, adresa a další kontaktní údaje. Stránky tak sice můžou být v češtině, ale subjekt může být mimo Evropskou unii,“ doplnil mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.

Tedy třeba z Asie, kde jsou spotřebitelská práva velmi těžko vymahatelná. Rizikových e-shopů na svůj seznam zařadila Česká obchodní inspekce letos víc než 300.