Farmaceut: Neexistuje důkaz, že by autismus byl spojen s podáváním paracetamolu v těhotenství
Americký prezident Donald Trump nedoporučil těhotným ženám užívat paracetamol. Lék proti horečce a bolesti spojil s rizikem autismu u dětí. Podle Světové zdravotnické organizace ale prezident učinil v rozporu s dosavadními vědeckými poznatky. S tím souhlasí i farmaceut Josef Suchopár, který se věnuje problematice bezpečnosti léků. „Neexistuje žádný důkaz, že by byl autismus spojen s podáváním paracetamolu v těhotenství,“ uvedl pro Radiožurnál.
Každý, kdo někdy četl příbalové letáky u léků, ví, že všechny mají vedlejší účinky. Jaká jsou ověřená rizika u paracetamolu pro těhotné ženy?
To by bylo na dlouhé povídání, protože paracetamol určitě nepatří k lékům, které by byly prosté nežádoucích účinků. Záleží extrémně na tom, v jaké dávce se podává a po jak dlouhou dobu.
00:00 / 00:00
Poslechněte si rozhovor s farmaceutem Josefem Suchopárem, který se věnuje problematice bezpečnosti léků
Zejména dlouhodobé podávání paracetamolu je spojeno se spoustou nežádoucích účinků. Některé by pro posluchače možná byly překvapivé. Může zvýšit riziko žaludečních vředů, mírně zvýšit krevní tlak a tepovou frekvenci. Těch účinků je hodně, ale pravdou je, že pro těhotné, které užívají paracetamol v nejnižších účinných dávkách co možná nejkratší dobu – jenom ke zvládání symptomů, které mají, zejména horečky – jsou nežádoucí účinky minimální.
BBC uvádí, že k paracetamolu existuje nedávný výzkum, je to jakýsi přehled studií, který naznačuje souvislost mezi užíváním tohoto léku v těhotenství a autismem u dětí, nikoliv však příčinou souvislost. Můžete vysvětlit rozdíl mezi souvislostí, která se objeví ve studii, a příčinou souvislostí?
Souvislosti neboli asociace pozorujeme v klinických studiích poměrně hodně často. Můžeme si to představit jako náhodný výskyt dvou jevů najednou. A je prakticky vždycky způsoben tím, že populace, kterou studujeme, má určitou charakteristiku, určitou vlastnost, věk a další charakteristiky, které vedou k tomu, že ty dva jevy, které pozorujeme, tedy podávání paracetamolu a výskyt autismu, na první pohled vypadají, že mají korelaci.
‚Neberte ho a nedávejte ho svému dítěti.‘ Trump varoval těhotné ženy před paracetamolem
Číst článek
Takové studie byly publikovány opakovaně, byly to menší studie, ale vedle toho a souběžně s tím byly publikovány jiné studie, které takovou asociaci nenalezly. V roce 2024 pak byla publikována zatím největší, nejrozsáhlejší a také podle mého názoru nejlépe provedená kontrolovaná studie, respektive retrospektivní studie, abych byl přesný, ze Švédska, která prokázala, že ani ta asociace není přítomna, a to nejenom s autismem, ale ani s ADHD.
Jinými slovy, ze všech výsledků, které dneska máme k dispozici, tak podle zásad medicíny založené na důkazech, si myslím, že můžeme vcelku dost jasně tvrdit, že neexistuje žádný důkaz, že by byl autismus spojen s podáváním paracetamolu v těhotenství.
Když zmiňujete tu švédskou studii, na kolika lidech byla provedena?
Na obrovském počtu 2,5 milionu. Jinými slovy, ten výzkum se zaměřil na pozorování obrovského množství lidí. Samozřejmě ne všichni užívali paracetamol, to dá rozum. Ti, co ho neužívali, tvořili kontrolní skupinu. A porovnávali se potom výskyty právě všech těch sledovaných parametrů, jako je autismus nebo ADHD.
Případ thalidomid
Lidé, kteří zpochybňují vědecké závěry, často uvádějí případ léku thalidomid, který se v padesátých letech předepisoval na ranní nevolnosti těhotných. Pak se ale prokázalo, a to až po pěti letech, že způsobuje postižení dětí nebo smrt novorozenců po narození. Jak se tedy od té doby změnil způsob testování léků právě třeba i pro těhotné ženy?
Je těžké bojovat s lidmi, kteří jsou přesvědčeni o své pravdě. Thalidomid je absolutně jiný případ. Byl totiž vyvinut jako lék v době, kdy neexistovaly dnešní přístupy ke sledování bezpečnosti léků, protože se to netušilo. A thalidomid byl popravdě jedním z hlavních impulsů, proč jsou dnes vyvíjené léky dramaticky bezpečnější než léky vyvíjené na začátku 50. let minulého století.
Americký ministr zdravotnictví Kennedy chce odhalit příčiny autismu. Odborníci plán označili za zcestný
Číst článek
I thalidomid byl samozřejmě testován, ale bohužel znalosti, které naši předchůdci tehdy měli, jim neumožňovali vyhodnotit tento specifický lék, protože jeho teratogenní působení se objevuje jenom ve velmi, velmi úzkém okně doby těhotenství zvířecích druhů, na kterých byl testován.
Měli smůlu a nezachytili to. A teprve v klinické praxi... Dneska by se to stát nemohlo, protože thalidomid se stal v zásadě volně prodejným lékem a byl široce dostupný ženám, které trpěly nevolností v těhotenství, takže jej vyloženě cíleně užívaly ženy v těhotenství. A nikdo tu asociaci, která byla velmi brzy pozorovatelná, nezačal zkoumat tak, aby prokázal, že tam je příčinná souvislost.
Dneska se tedy léky testují úplně jiným způsobem.
Zcela nepochybně a my, když vidíme nějakou asociaci, říkáme tomu farmakovigilanční signál, tak se na tu problematiku vždycky zaměřujeme a zkoumáme, jestli je to náhoda, anebo je tam příčinná souvislost. A to se jistě stalo i v případě paracetamolu. Nejistota vyústila v tu švédskou studii a ona nám záporně odpověděla na otázku, jestli tam je příčinná souvislost.