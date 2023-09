Adiktolog: Fentanyl u nás není tak dostupný jako v USA, kde zabíjí desetitisíce lidí. To jediné nás chrání

Na předávkování fentanylem zemřou ve Spojených státech každý rok desítky tisíc lidí. Odborníci varují, že na problémy spojené s touto drogou se musí připravit i Evropa. „V medicíně se používá poměrně dlouho jako analgetikum schopné tišit i nejsilnější bolesti. Rizikem je terapeutické rozmezí, kdy od účinné dávky není příliš daleko k té, která může být nebezpečná,“ vysvětluje v Interview Plus na Českém rozhlase Plus adiktolog Petr Popov. Interview Plus Praha 22:46 28. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na předávkování fentanylem zemřou ve Spojených státech každý rok desítky tisíc lidí. Odborníci varují, že na problémy spojené s touto silnou drogou se musí připravit i Evropa | Foto: Fatih Aktas / Anadolu Agency | Zdroj: Profimedia

Určit odpovídající množství je obtížné i pro odborníka, navíc u opioidů dochází ke změnám v toleranci a uživatel musí dávky zvyšovat, aby dosáhl stejného efektu.

„Riziko smrtelného předávkování je mnohem vyšší než v případě jiných drog, které tak enormně účinné nejsou,“ uvádí primář adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Záleží přitom i na způsobu užití, například náplasti zajišťují postupné uvolňování látky přes kůži, jinak je tomu ale při nitrožilním podání. Některé fentanyly se užívají i ve formě inhalační, Popov v této souvislosti připomíná teroristický útok v Moskvě v roce 2002, kdy čečenské komando obsadilo divadlo se stovkami rukojmích.

„Policejní jednotky při zásahu použily vysoce potentní fentanyl a ty lidi to zabilo. Navíc to tajili, takže když se lidé dostali do nemocnic, tak jim byly podány nevhodné látky a zemřeli zbytečně,“ dodává.

Uživatelé někdy tlumící látky kombinují se stimulačními, které korigují efekty primární drogy. Ze své praxe pak uvádí, že častěji než v minulosti dochází k tomu, že lidé jsou závislí na více látkách, případně nahrazují jednu závislost jinou.

„Častější dnes je, že člověk závislý na opioidech zjistí, že může stejného účinku dosáhnout pomocí alkoholu, který je legální drogou a může ho užívat, aniž by se vyčleňoval z tzv. slušné společnosti. I když pije hodně, aby dosáhl stejného efektu, tak se tomu nikdo moc nediví, než kdyby byl v parku se stříkačkou,“ popisuje.

Nabídka a poptávka

Fentanyl je syntetická látka a jeho výroba je relativně jednoduchá, a tím i levná. Dostupnost je výhodou nejen pro pacienty, ale i pro ty, kteří ji chtějí zneužít, například pro obchodníky s drogami. Fentanylem se například ředí heroin, který je dražší, výsledná směs je ale stejně silná, či dokonce silnější.

Jde také o to, že fentanyl se vyrábí nejen levněji než heroin, ale také legálně, takže distribuce je jednodušší, byť je k obchodování třeba povolení. Z Číny a Indie, kde se tyto látky produkují, se zásobuje celý svět včetně Spojených států a Evropy.

Právě ve Spojených státech se hovoří o fentanylové epidemii, jaká nemá v historii země obdoby. Mnoho amerických politiků obviňuje Čínu z toho, že drogu přinejmenším pomáhá dostávat na americký trh. Podle Popova je to v rovině spekulací, připouští ale, že většina nových syntetických drog pochází z čínských a asijských laboratoří.

Čínská média naproti tomu upozorňují, že na vině je poptávka ze strany amerických uživatelů. „Bez nabídky by nebyla poptávka. Pokud není nabídka, tak se poptávka orientuje jinam. A když je poptávka, tak nabídka vždy vznikne, protože pokud je zájem a někdo to chce prodávat a vydělávat a bohatnout, tak to udělá,“ konstatuje adiktolog.

Roli hraje i to, že si americká společnost zvykla užívat analgetika i v situacích, kdy to není nutné. „U nás není taková dostupnost a jsme přeci jen opatrnější. To je jedna z mála protektivně fungujících věcí, protože principiálně působí fentanyl na Američana stejně jako na Čecha,“ uzavírá Popov s tím, že v Česku stále dominuje pervitin.

