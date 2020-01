V krátkých zimních dnech upadají Finové do depresí. Pomoci by mohly speciální lampy ve veřejné dopravě

Každého pátého Fina během zimy trápí trudnomyslnost kvůli jevu zvanému kaamos. Je to období, kdy v zimě bývá velmi málo světla – protože je Finsko daleko na severu, a části země dokonce za polárním kruhem, dny jsou v zimě velmi krátké.

Způsobuje to takzvanou sezonní afektivní poruchu, která je spojená s extrémní únavou a depresemi.

Jak vymyslel Timo Partonen z finského institutu národního zdraví, Finové by si nedostatek slunce mohli nahradit speciálními lampami. Partonen doporučuje, aby pod jejich světlem byli v zimě asi hodinu denně, ideálně ráno před devátou hodinou. Třeba cestou do práce.

Zóny pro fototerapii

Podle dopravního podniku v hlavním městě Helsinkách je to zajímavý nápad a chtějí ho nechat vyhodnotit ještě dalšími odborníky. Podobně se k tomu staví finské dráhy, které by případně zóny pro fototerapii nainstalovaly jen do některých vagonů. Počítají s tím, že ne každý je bude vyhledávat.

Mimochodem Finové vymýšlejí i další svébytná řešení různých trápení. Na webu YLE můžeme najít i rady, jak se vyrovnat s tím, že v zimě není sníh a nedá se běžkovat. Web doporučuje jít na výlet pěšky a třeba se během něj - navzdory mrazivému počasí - zastavit a opéct špekáčky.