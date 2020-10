Výroba zdravotnických lůžek: firma Linet sjednocuje proces, odsouvá ostatní objednávky. Prioritou je Česko

„Na začátku jsou jenom díly, nejdříve ve svařovně, potom nabarvené v lakovně, plastové části jsou vyfoukané. Následuje montáž,“ vysvětluje mluvčí firmy Linet Michal Uryč.

Kromě některých komponentů, třeba motorů a koleček, si firma vyrábí postele úplně sama. Montážní linky mají celkem 13 taktů. S každým stanovištěm dostává postel nové díly. Jeden takt trvá u typu postele Eleganza 4 asi 15 minut.

„Tady se kontroluje postel celá: její funkčnost, elektřina. Z kontroly jde vedle na kalibraci,“ popisuje u finálního stanoviště jeden z kontrolorů. Pokud postel projde, zaměstnanci ji zabalí a je připravena k naskladnění.

Firma vyváží do více než 100 zemí po celém světě. Podle mluvčího Uryče lze leckdy najít opravdu exotické destinace, například Bejrút.

420 lůžek pro těžké případy

Běžně Linet vyrábí lůžka podle požadavků zákazníka. Mají tak různé funkce, jsou jinak vybavená, nebo mají jinou barvu. Už od března ale z výrobních linek sjíždí hlavně uniformní covidová lůžka. Ta mají stejné nastavení, jednotnou barvu. A to proto, aby Linet zrychlil výrobu. Česku dodá firma podle výkonného ředitele Tomáše Koláře 420 lůžek Eleganza 4 pro těžké případy.

„Je to nejnižší úroveň JIP lůžka. Tak jsme se dohodli i s ministrem Prymulou,“ komentuje. V polních nemocnicích podle něj stejně nelze vytvořit podmínky oddělení ARO, ty zůstanou v nemocnicích. Momentálně je tak potřeba výbava JIP.

První dodávky mají odejít už zítra. Do konce týdne pak firma předá dalších 670 lůžek. Linet má přitom podle Koláře plné objednávky až do konce roku. Musely proto vytipovat zakázky, které můžou pozdržet. Oddálit dodávky do úplně nové nemocnice ale nelze.

„Je celá řada zakázek takzvaného replacementu, obnovy lůžkového fondu. U nich věřím, že se se zákazníky dohodneme,“ vysvětluje ředitel Kolář. Najít volný týden se dá také u zakázek do třetího světa, u nichž se počítá s rezervou na logistiku a jejichž dodávky i tak trvají několik týdnů.

Chybí pracovníci

Ve srovnání s celkovým počtem lůžek ale podle Koláře nejde o tak obrovskou zakázku. Běžně se totiž během roku v Česku obmění přes čtyři tisíce lůžek.

Pro firmu znamená pandemie koronaviru více zisků, ale i práce. Tu ovšem komplikuje fakt, že část zaměstnanců je v karanténě nebo zůstala doma s dětmi. To se dotklo hlavně administrativních a finančních oddělení. Podle hlavní personální ředitelky firmy Vladimíry Michnové proto stále hledají i zaměstnance do výroby.

„V tuhle chvíli máme spíš nové požadavky díky narůstajícím poptávám. Aktuálně je to o necelých padesáti nových lidech. Jde zejména činnosti, které jsou spojené s těžším břemenem, tudíž spíše pro může, ale nabíráme i ženy,“ objasňuje situaci Michnová.

V Želevčicích zaměstnává Linet asi 1 100 lidí.