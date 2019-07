Francouzská vláda zastaví proplácení homeopatik, alternativní léčbu stát částečně hradil od 80. let

„Rozhodla jsem se řídit stanoviskem úřadů. Jde tady totiž o veřejné finance. Státní peníze bychom měli využít na léky, které jsou opravdu užitečné. Investujme raději do výzkumu nových léků,“ tvrdí ministryně.

V rozhovoru pro Le Parisien upozornila Buzynová na to, že pojišťovny začaly léčbu homeopatiky hradit v 80. letech na základě politického rozhodnutí.

„Každý lék, který pojišťovny ve Francii proplácejí, by měl být úředně testovaný. A homeopatika takovým procesem nikdy neprošla. O jejich proplácení rozhodli v 80. letech politici a bylo to jen politické rozhodnutí. Bez jakéhokoli vědeckého důkazu. Státní kontrola léčiv dlouhodobě trvá na tom, že homeopatika fungují jen jako placebo,“ vysvětluje Buzynová.

Podle dat ministerstva zdravotnictví loni užívalo homeopatika sedm milionů Francouzů. V tuto chvíli můžou pojišťovny proplatit až třetinu částky, kterou pacient za homeopatika vydá. To by se ale mělo změnit od 1. ledna 2020, tehdy už dostanou lidé zpátky jen 15 procent ceny přípravku. Díky snížené sazbě dostanou pacienti i výrobci víc času, aby se připravili na úplný konec úhrad, který by měl přijít od 1. ledna 2021.

Francie dlouho patřila mezi nejvstřícnější státy, co do přístupu k homeopatikům. Rozhodnutí ministryně příznivce alternativní medicíny rozladilo.

Například koncern Boiron, který je největším výrobcem alternativních léčiv na světě a sídlí ve Francii, šéfku resortu zdravotnictví obvinil ze šíření pomluv a oznámil, že se bude bránit u soudu. Tvrdí, že stát lidem vezme svobodu vybrat si metodu léčby a jde proti přáním pacientů.

Společnost se teď hodlá objednat k prezidentu Emmanuelu Macronovi. Francouzský list Le Monde připomíná, že se v homeopatickém odvětví točí docela velké peníze. Boiron poblíž Lyonu zaměstnává 2500 lidí a zhruba 60 procent svých přípravků prodává ve Francii.

V 80. letech pojišťovny hradily až 65 procent částky. První snížení přišlo v roce 2003, ministerstvo od té doby homeopatika proplácelo z 35 procent. Další menší srážku pak ministerstvo prosadilo v roce 2011.