Francie zpřísnila, kde se smí kouřit. Chrání tím děti, kvituje lékařka. Odpůrce: Vadí nám regulace

Ve Francii platí zákaz kouření hlavně tam, kde se vyskytují děti, tedy na plážích a ve veřejných parcích. Mělo by se o tom uvažovat i v Česku? „Nemůžeme regulovat každý aspekt života s odkazem na to, že to pomáhá dětem," říká pro Český rozhlas Plus Martin Pánek, ředitel Institutu liberálních studií. „Francie si uvědomuje, že kouření je hlavní příčinou předčasných úmrtí," namítá lékařka Kamila Zvolská ze Společnosti pro léčbu závislostí na tabáku. Pro a proti Paříž/Praha 17:16 16. července 2025

Přivítali jste francouzské rozhodnutí? Mělo by se v Evropě zakazovat kouření na veřejných prostranstvích, jako jsou pláže nebo parky, jako je tomu například ve Francii?

Kamila Zvolská: Ve Francii tvoří pláže podstatnou část veřejného prostoru, takže tam je to asi pochopitelné.

Na druhou stranu Francie už v poslední době měla města a obce, které tento zákaz zavedla. Příprava veřejnosti na zavedení nějakého opatření je strašně důležitá. Hlavně komunikace s veřejností, že zákaz není jako blesk z čistého nebe.

Taky jde o komunikaci důvodu, proč se to zakázalo. Ve Francii argumentují tím, že chtějí, aby cigarety zmizely z míst, kde se mohou pohybovat děti. Francie si uvědomuje, že kouření je hlavní příčinou předčasných úmrtí na rakovinu nebo kardiovaskulární onemocnění.

Martin Pánek: Sám jsem nekuřák, nikdy jsem nekouřil, ale vadí mi regulace – když někdo reguluje i věci, které já nedělám. Podporuji zákaz kouření na úřadech nebo ve školách, kde veřejnost musí být s kuřáky. Ale na ulicích a plážích si každý dokáže najít svůj prostor tak, aby nebyl omezován druhým. A nemůžeme regulovat úplně každý aspekt života s odkazem na to, že to pomáhá dětem.

Děti a kouření

Co ale říkáte na argument, že kouření je hlavní příčinou úmrtí na kardiovaskulární nemoci. Není toto natolik vážný argument, že by se k restrikcím s ohledem na budoucí generace přistoupit mohlo?

Pánek: Nesouhlasím s touto logikou.

Každý dospělý člověk by měl sám být zodpovědný za své zdraví, jestli ho chce ničit, nebo zlepšovat kouřením. Kuřáci zase říkají, že jim to pomáhá se stresem. Ať si to každý vyhodnotí sám. Není věcí aktuální názorové většiny nařizovat někomu, co má dělat.

Paní Zvolská, co vy jako expertka na závislosti na nikotinových výrobcích říkáte na tento argument zodpovědnosti?

Zvolská: My jsme zodpovědní za své zdraví. A rodiče jsou zodpovědní za své děti.

Je tady argument ochrany dětí. My to nedokážeme asi úplně pochopit, protože u nás jsou cigarety naprosto všudypřítomné. U nás je pro děti naprosto normální vidět člověka kouřit. Cigarety jsou široce dostupné, jsou levné, prodávají se společně s potravinami. Takže chtít, aby v Česku kleslo procento kuřáků, je utopie.

Myslím si, že na zakazování kouření v zaměstnání naše společnost není určitě připravená, protože Francie má úplně jinou výchozí pozici. Oni mají samostatný národní plán na kontrolu tabáku. Mají plán, že do roku 2032 budou mít první generaci bez tabáku.

Méně předčasných úmrtí

Tady zaznělo, že děti by neměly vidět lidi kouřit. Uznáváte tento argument?

Pánek: Moc ne. Děti vidí dennodenně celou řadu věcí, které nejsou pro děti – dospělí pijí kávu, alkohol, dělají nebezpečné sporty. Asi bychom našli spoustu věcí, které dělají dospělí a děti ne, a přesto nám nevadí, že je děti vidí.

I dítě pochopí, že něco je pro dospělé, něco pro děti. A já myslím, že všichni, co jsme v této debatě, jsme taky byli děti a pochopili jsme, že něco dělají dospělí a něco děti.

Ale já předpokládám, že je tady záměr zachraňovat veřejné zdraví, aby další generace kouřily pokud možno co nejméně. Vy neuznáváte, že se děti učí i z vizuálního vjemu?

Pánek: Neuznávám. A neuznávám ani vyhazování cigaret z komiksových seriálů pro děti, což dnes dělají televizní studia.

Paní Zvolská, když je ve Francii jiná situace, tak se bavme obecně o Evropě. Když se zakáže kouřit na plážích nebo v parcích a nezakáže se to na ulicích, kde také chodí děti, tak ten vizuální vjem tady stejně existuje. V tom případě by možná bylo lepší zakázat úplně kouření, ale to tady není zakázáno.

Zvolská: Kouřit člověk smí. Asi čtvrtina populace, a to i ve Francii, je závislá na cigaretách.

Pokud byste zakázali kouření – což asi by technicky ani nešlo, protože tabákové firmy mají takový lobbing, že by samozřejmě k tomu vůbec nedošlo – tak byste nechali několik milionů lidí na holičkách. Není to reálné.

Kouřit nebo používat nikotin se bude asi vždycky. Tady jde jenom o to nastavit taková pravidla, aby klesl počet předčasných úmrtí. A to, co tady prezentuji já, tak to není můj názor, ale názor Světové zdravotnické organizace a její rámcové úmluvy o kontrole tabáku, kterou jsme ratifikovali.

