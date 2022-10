Před 30 lety lékaři v Praze poprvé použili gama nůž, zákrok pomohl více než 24 tisícům lidí

Uběhlo 30 let od prvního zákroku pomocí Leksellova gama nože v pražské nemocnici Na Homolce. Speciální přístroj na ozařování mozku stál na tehdejší dobu neuvěřitelných 100 milionů korun a pořízen byl z celonárodní sbírky na konto Míša Nadace Charty 77. Stejnou technologii lékaři na Homolce jako jediní v Česku používají dodnes. Praha 8:40 26. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Primář oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie Roman Liščák před zařízením gama nože. | Foto: Andrea Skalická | Zdroj: Český rozhlas

„Teď se zjistilo, že tam mám ložisko, tak mě poslali zpátky do Prahy,“ říká pacientka, která už za pár chvil podstoupí ozáření. S Leksellovým gama nožem má už zkušenost. Léčbu v nemocnici Na Homolce kvůli nádoru na mozku absolvovala už před 11 lety.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V pražské nemocnici Na Homolce lékaři před 30 lety poprvé použili Leksellův gama nůž, více v reportáži

„Je to výborná věc. Neprobíhá žádný řez, takže je to skvělé, bez bolesti.“

Před samotným zákrokem postoupila vyšetření na magnetické rezonanci, lékaři jí na hlavu nasadili speciální stereotaktický rám a vypracovali plán ozáření.

„Teď pacientku převezeme do ozařovny a můžeme začít,“ popisuje primář Oddělení gama nože Roman Liščák. V nemocnici pracoval už před třiceti lety – a byl tedy i u prvních zákroků.

Protnutí 200 paprsků

„Je to robotické lůžko, jeho pohyb přesně nastaví souřadnice tak, aby se chorobné ložisko dostalo do středu ozařovací jednotky, kde se protíná téměř 200 paprsků,“ vysvětluje.

Nemocnice k záchytu rakoviny plic využívají moderní CT skenery, vyšetření letos podstoupily stovky kuřáků Číst článek

„V tomto případě nádorové ložisko obdrží vysokou dávku s prudkým spádem do okolí, takže okolní mozková tkáň je zatížená minimálně a nevyvolá to žádnou nežádoucí reakci. To rozptýlené záření je tak malé, že i pro těhotnou ženu by to nebyla zátěž pro plod.“

Původní gama nůž byl uveden do provozu v roce 1992 a v nemocnici sloužil 17 let. Poslední výměna proběhla před třemi lety.

U zákroku dechovka

Přesouváme se k zákroku, který pacientka absolvuje. „Toto rameno zajede kolem hlavy pacienta a jeho obtočením se získá stereotaktický zaměřovací snímek,“ ukazuje Liščák na zařízení. Snímek se během pár chvil propojí s předem připraveným ozařovacím plánem.

„Aby se cílové ložisko ozářilo celé, pacient uvnitř celkem čtyřikrát změní polohu,“ říká radiologický fyzik Josef Novotný. „Jednou tam setrvá zhruba 12 minut a potom zhruba 1-2 minuty pro tři zbývající izocentra.“

Gamanůž, který mají k dispozici v pražské nemocnici Na Homolce | Foto: Andrea Skalická | Zdroj: Český rozhlas

„Anglicky je to označováno ‚shot‘, čili můžeme říct zásahy, jako když střílíte do terče a chcete upravit tvar cílového ložiska. Stejně funguje gama nůž. Počet těchto zásahů může být někdy až 50, v tomto případě je ložisko poměrně malé, takže stačily 4 zásahy. Ozáření bude trvat zhruba čtvrt hodiny.“

V pozadí během zákroku pacientky hraje dechová hudba. Tu si pacientka vybrala sama. „Paní říkala, že je z Moravy, má ráda dechovku, tak jí tu hraje dechovka. Aby jí to dobře uteklo,“ vysvětluje Novotný.

Za 30 let pomohli lékaři prostřednictvím Leksellova gama nože více než 24 tisícům pacientů.