Gynekoložka ve Volyni skončila. Město sehnalo jinou, jenže pojišťovny s ní odmítly uzavřít smlouvu

Gynekoložka ve Volyni skončila, svou ordinaci přestěhovala do nedalekých Strakonic. Pacientkám ale služba chybí, a proto se ji město snaží zachovat. Odkoupilo vybavení ordinace a sehnalo novou lékařku. Zdravotní pojišťovny s ní ale odmítly uzavřít smlouvu. Podle jejich názoru je gynekologů v dojezdové vzdálenosti dost. Volyně 22:38 26. května 2025

„Je to pro Volyni určitě nešťastné, protože spousta žen z okolí sem do gynekologické ordinace jezdila, je to spádové město. To, že nám lékařka odešla a nebude žádná náhrada, je určitě velká ztráta,“ říká paní Ilona z Volyně.

Ve Volyni na Strakonicku, kde pacientky přišly o gynekologickou ordinaci, natáčela Kristýna Barchini

Lékařka koncem loňského roku vypověděla ve Volyni smlouvu. „Když to zjistily její pacientky, okamžitě nás začaly poptávat, jestli jim seženeme jiného doktora. Gynekoložku s dostatečnou praxí a odborností jsme sehnali a předpokládali jsme, že zdravotní pojišťovny budou mít zájem, aby tady pacientky tuto ordinaci měly. Bohužel nás nemile překvapila stanoviska všech pojišťoven, které odmítly uzavřít smlouvu s tím, že ordinace gynekologie ve Volyni není potřeba,“ popisuje nezávislý starosta Martin Červený.

Město má teď k dispozici ordinaci i některé vybavení. „Část použitelného vybavení jsme od odcházející paní doktorky odkoupili, abychom mohli nabídnout částečně vybavenou ordinaci,“ potvrzuje starosta.

Obyvatelé Volyně mají podle něj nárok na stejně dostupnou péči jako lidé ve větších městech. „Pokud máme všechno k dispozici, mělo by dle mého názoru být zdravotním pojišťovnám jedno, jestli péči hradí ve Volyni nebo v nějakém větším městě. Není to první případ, kdy se dělá všechno pro to, aby se malá města vylidňovala, aby se mladí lidé stěhovali jinam, a nám tady za chvilku zůstane prázdné město,“ komentuje.

Největší zdravotní pojišťovna VZP podle mluvčí Viktorie Plívové sleduje dostupnost zdravotní péče a při prvních signálech nedostatku hledá řešení ve spolupráci s odborníky i samosprávami.

„V případě gynekologické péče pro klientky z Volyně musí VZP brát v potaz zejména fakt, že v dojezdové vzdálenosti stanovené ministerskou vyhláškou, to znamená do 35 minut, je k dispozici nejen navazující ordinace ve Strakonicích, ale hned dalších šest ordinací, které aktuálně přijímají nové pacientky,“ uvádí.

Město Volyně se chce proti rozhodnutí pojišťoven bránit peticí. Podepsat ji lidé můžou od konce května v místních lékárnách, u lékařů a k dispozici bude také na webu města.