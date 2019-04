Náramky, tašky a nálepky s varováním pomohou záchranářům. Zjistí z nich, kdo má poruchu srážlivosti krve

Péči o pacienty s hemofilií, tedy poruchou srážlivosti krve, má usnadnit nová sada speciálních označení a předmětů, které mají pacienti nosit u sebe. Jde třeba o náramek nebo kartu, na kterých je uvedená diagnóza. V případě úrazu to má pomoct hlavně záchranářům, aby věděli, že se jedná o hemofilika a mohli mu poskytnout potřebnou péči. Praha 19:16 9. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mezi pomůcky patří náramek, průkaz hemofilika, polepka na kartičku pojištěnce a taška na převoz faktoru. | Foto: Janetta Roubková | Zdroj: Český rozhas

Mezi identifikátory patří průkaz hemofilika, polep kartičky pojištěnce, náramek a taška na převoz koncentrátu, kterým se člověk s tímto onemocněním léčí — faktoru. „Každý identifikátor nese informaci o tom, jakým způsobem s tím hemofilikem zacházet. Na náramku například je uvedena diagnóza a je tam telefonní kontakt na hemofilické centrum,“ vysvětlil Martin Bohůn, předseda Českého svazu hemofiliků, který na vývoji identifikátorů spolupracoval se záchrannou službou.

V případě úrazu mají nové pomůcky pomoct hlavně záchranářům. Pro ně je informace o tom, že je pacient hemofilik, zásadní. Třeba v případě autonehody je totiž nutné podat mu nejdřív lék, takzvaný faktor, který zajistí srážení krve. „Například při krvácení do hlavy jde o minuty a jediné, co se pro to může u hemofilika udělat, je rychle aplikovat ten faktor,“ vysvětlila Ester Zápotocká z Kliniky dětské hematologie a onkologie Fakultní nemocnice Motol.

Vzácná nemoc s drahou léčbou

V Česku je zhruba tisícovka pacientů s tímto vzácným krvácivým onemocněním. Jedním z nich je čtrnáctiletý Petr, který si náramek již pořídil. „Na tělocvik chodím, jen si před ním aplikuji lék. Prostě jsem se s tím narodil a musím se s tím sžít. Nějak mi to ani nevadí,“ popsal Petr Radiožurnálu.

Na náramku je uvedena pacientova diagnóza a kontakt na hemofilické centrum. | Foto: Janetta Roubková | Zdroj: Český rozhas

O identifikátory je podle Českého svazu hemofiliků mezi pacienty zájem, vydali jich už zhruba 150. Dostat se k nim můžou třeba přes hemofilická centra.

Do škol má také zamířit nový komiks, který představuje příběh pacienta Ondry a dětem má vysvětlit podstatu nemoci. „Aby si uvědomily, že na Ondru je potřeba být opatrnější a že když dojde k určitému zranění, tak jakým způsobem se zachovat v této krizové situaci,“ řekl Martin Bohůn.

I když je hemofilie velmi vzácná, její léčba patří mezi ty vůbec nejnákladnější. Za jednoho pacienta zdravotní pojišťovny vydají i desítky milionů korun ročně. I to by nové identifikátory mohly změnit. Pomůžou totiž předcházet vážným stavům, které vyžadují drahou léčbu.