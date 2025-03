Historie boje proti tuberkulóze měla mnoho bludných kruhů. Podle novináře teď sledujeme začátek dalšího

Konec americké zahraniční humanitární pomoci může způsobit nebezpečné šíření tuberkulózy. Pro magazín The Atlantic o tom píše spisovatel a novinář John Green. Jeho kniha s názvem Everything Is Tuberculosis vyšla minulý týden.

Washington 8:16 24. března 2025