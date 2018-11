Česko hlásí 178 nových případů HIV, nejméně za šest let. Důvodem jsou podle odborníků změny v léčbě

Poprvé po patnácti letech se podařilo zastavit rostoucí počet nových případů infekce HIV. Ukazují to data Státního zdravotního ústavu. Nových případů je letos zatím 178, do konce roku by jich mohlo ještě asi třicet přibýt. Loni jich ale bylo přes 250.

