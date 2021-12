Každý pátý HIV pozitivní v Česku neví o své nemoci. Světový den boje proti AIDS nabízí bezplatné testování

Zdravotní sestra Eva právě odebírá krev z prstu. Je to otázka minuty, maximálně dvou. Tekutiny se musí postupně vsáknout. Když bude výsledek negativní, tak je tam jedna tečka. Za rychlotest se platí 300 korun.

Důvody, proč se lidé rozhodli otestovat, se různí. „Přišel jsem, protože začínám nový vztah s partnerkou a chci si být jistý, že jsem čistý,“ vysvětluje například jeden z testovaných. „Měla jsem rizikový styk a chtěla bych mít jistotu, že to nepřenesu na nikoho jiného,“ říká další z těch, kteří se přišli otestovat.

„Dřív to byli více muži, teď je to mix. Poslední dobou, a to se mi líbí, chodí páry, které spolu začínají a chtějí do toho jít, jak se říká s čistým štítem,“ popisuje Jiří, který je „předtestovým“ poradcem. „Když přijde člověk, který se chce nechat otestovat, vyplní si dotazník, který je v online verzi. Slouží k tomu, abychom vyhodnotili případná rizika a doporučili mu vhodný test,“ vysvětluje.

„V pondělí a ve čtvrtek otestujeme kolem 50 až 80 klientů. Středy bývají bohužel slabší, tam otestujeme zhruba dvacet lidí,“ říká Andrea Bartošíková, která je zdravotní sestrou v ordinaci České společnosti AIDS pomoc v pražském Domu Světla.

„Lidé podle mě chodili na utajované večírky. Tím, že byl lockdown, lidé byli doma a nudili se. Existují online seznamky a v tom vidíme nárůst různých pohlavních nemocí,“ vysvětluje Bartošíková.

220 až 240 nových případů

Podle údajů České společnosti AIDS pomoc bude letošní počet nově nakažených HIV o něco nižší než loni a bude se pohybovat kolem 220 až 240 případů. Loňské i letošní statistiky ale do velké míry ovlivnily lockdowny a nouzové stavy zavedené kvůli covidu. V takových podmínkách se udělá méně testů na HIV.

I to je jeden z důvodů, proč v Česku počty nových případů HIV ve srovnání se západní Evropou dlouhodobě neklesají. „V celé řadě zemí naopak zaznamenaly dramatické poklesy nových případů (HIV). Je to tím, že se tam více testuje, že je tam zahájena dříve léčba, která je dnes natolik účinná, že ten člověk je neinfekční pro své partnery,“ říká Robert Hejzák, který je předsedou České společnosti AIDS pomoc.

„Je to i tím, že v těch západních zemích je víc než u nás dostupná tzv. Pre-expoziční profylaxe. To je lék, který zabrání nákaze virem HIV i v případě, že se člověk dostane do kontaktu s někým, kdo sám je HIV pozitivní, neléčí se a o své infekci neví,“ dodává.

Celoživotní léčba

Pre-expoziční profylaxe vyjde zhruba na dva půl tisíce korun. Mimo ni je k dispozici i Post-expoziční profylaxe, která se dá přirovnat k antikoncepční pilulce po souloži. Je nutné ji užít do 72 hodin po rizikovém kontaktu a vyjde na 10 až 15 tisíc korun. Oba typy prášků jsou ale ve finále méně nákladné než léčba už nemocných lidí. Tu v Česku hradí zdravotní pojišťovny a stojí ročně 250 až 300 tisíc korun.

„Není to malá částka, když si uvědomíte, že ten člověk je léčený celoživotně. Dneska se odhaduje, že včas léčený a diagnostikovaný člověk s HIV bude mít naprosto stejnou délku dožití jako kterýkoliv jiný člověk. To znamená, že třicetiletý nový pacient se pravděpodobně dožije 80 let. To znamená, že ho čeká padesát let užívání léků, pokud se nezmění léčba. A samozřejmě 50 let se bude muset hradit i léčba z veřejného pojištění,“ uzavírá Robert Hejzák z České společnosti AIDS pomoc.

Velká Británie letos schválila nový typ léčby. Lidé s HIV díky němu nemusí brát každý den prášky, stačí, když si jednou měsíčně lék píchnou injekcí. Vědci navíc stále vyvíjejí další látky, které by dokázaly HIV zviditelnit pro imunitní systém a umožnily mu tak zabít buňky infikované virem.