Žena měla v mozku hlístici, která napadá krajty. Parazit byl osm centimetrů dlouhý

Australští lékaři vyoperovali živou hlístici dlouhou osm centimetrů z mozku ženy, která trpěla depresemi a zapomnětlivostí. Po konzultaci s odborníky zjistili, že se jedná o druh Ophidascaris robertsi a tento parazit obvykle napadá krajty. Výskyt u člověka byl zjištěn poprvé na světě, informoval zpravodajský server The Guardian. Canberra 7:54 29. srpna 2023

Pacientkou byla 64letá žena z Nového Jižního Walesu. Poprvé ji hospitalizovali začátkem roku 2021 poté, co ji tři týdny trápily bolesti břicha a průjem. Po těchto symptomech se přidal suchý kašel, horečka a noční pocení a do roku 2022 přibyla také zapomnětlivost a deprese, popisuje The Guardian.

Tehdy ji lékaři z místní nemocnice poslali do Canberry, kde magnetická rezonance mozku zjistila anomálii vyžadující chirurgický zákrok.

Neurochirurgové ovšem rozhodně nečekali, že onou abnormalitou bude stále ještě se kroutící červ.

Pacientka žije v oblasti poblíž jezera, kterou obývají krajty kobercové. Přestože s hady nikdy nepřišla přímo do styku, často chodila k jezeru sbírat rostliny na vaření včetně čtyřboče rozložité, která se používá jako náhrada špenátu.

Lékaři a vědci soudí, že se larva parazita mohla dostat v trusu krajty na rostliny, a do těla pacientky tak pronikla přímo po kontaktu s rostlinami, anebo po jejich požití.

