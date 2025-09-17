‚Horko bereme na lehkou váhu.‘ Globální oteplování mohlo v létě za dvě ze tří úmrtí kvůli horku v Evropě
Globální oteplování „způsobilo letos v létě dvě ze tří úmrtí v důsledku veder v Evropě“. Tvrdí to vědci z Imperial College v Londýně s tím, že kvůli horkému počasím, které vyvolaly skleníkové plyny, zemřelo v Evropě od června do srpna 16 500 z 24 400 lidí. Upozorňuje na to server The Guardian.
Epidemiologové a klimatologové se ve své analýze zaměřili na úmrtnost v 854 velkých městech v Evropě.
Z celkových 24 400 úmrtí způsobených horkem v období od června do srpna přisoudili mimořádně horkému počasí způsobenému skleníkovými plyny 16 500 obětí, popisuje britský server The Guardian.
Předběžná analýza, která se opírá o zavedené metody, ale odborníci ji dosud nepředložili k odbornému posouzení, zjistila, že kvůli klimatické změně vzrostly teploty ve městech v průměru o 2,2 stupně Celsia, což výrazně zvýšilo počet úmrtí způsobených nebezpečně teplým počasím.
„Příčinná souvislost mezi spalováním fosilních paliv, rostoucími teplotami a zvýšenou úmrtností je nepopiratelná. Kdybychom v posledních desetiletích přestali spalovat fosilní paliva, většina z odhadovaných 24 400 lidí v Evropě by letos v létě nezemřela,“ uvedla Friederike Ottová, klimatoložka z Imperial College v Londýně, která je spoluautorkou zprávy.
Vědci použili místní vztahy mezi teplotou a úmrtností k modelování nadměrné úmrtnosti během nejteplejších měsíců roku a porovnali své výsledky s hypotetickým světem bez jakýchkoli klimatických změn. Zaměřili se přitom na města, kde žije téměř třetina evropské populace.
Zjistili, že nadměrné teplo způsobilo přibližně 68 procent odhadovaných úmrtí. Studie potvrdila, že nejvíce byly vysokými teplotami postiženi starší lidé, přičemž 85 procent zemřelých bylo starších 65 let a 41 procent starších 85 let.
„Drtivá většina úmrtí v důsledku horka se odehrává v domácnostech a nemocnicích, kde jsou lidé s již existujícími zdravotními problémy tlačeni na hranici svých možností. Teplo se však na úmrtních listech zmiňuje jen zřídka,“ přiblížil Garyfallos Konstantinoudis, epidemiolog z Imperial College, který je také spoluautorem studie.
Podceňované riziko
Konstantinoudis zdůraznil, že riziko pro veřejné zdraví způsobené horkem je i přes jeho nebezpečnost stále podceňováno. „Nikdo by nečekal, že někdo bude riskovat život při práci v přívalovém dešti nebo větru o síle hurikánu. Ale nebezpečné horko je stále bráno příliš na lehkou váhu,“ poznamenal.
Evropská města jsou na extrémní vedro lépe připravena než v roce 2003, kdy ničivá vlna veder zabila 70 tisíc lidí, píše The Guardian. Záchranným službám se však nedaří držet krok s rostoucími teplotami a stárnoucí populací.
Madeleine Thomsonová, expertka na adaptaci z neziskové zdravotnické organizace Wellcome, která se na studii nepodílela, uvedla, že nové údaje ukazují, že „žádné město v Evropě není imunní“ vůči úmrtím v důsledku extrémních veder.
„Pokud nebudeme jednat hned, počet obětí poroste. Musíme urgentně postupně odstranit fosilní paliva a zavést opatření, která ochrání ty, kteří jsou nejvíce ohroženi stále smrtelnějšími vlnami veder,“ zdůraznila Thomsonová.