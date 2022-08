Horko může poškodit účinnost léků. Chraňte je před sluncem a extrémními teplotami, radí farmakolog

Účinnost některých léků může v horkých letních dnech snížit jejich špatné skladování. Týká se to tedy především inzulínu, ale také antibiotik. „Měli bychom se vždycky snažit léky dostatečně chránit před přímým slunečním zářením a ideálně uchovat vždycky na chladném místě,“ poradil v ranním interview Radiožurnálu farmakolog Stanislav Gregor z oddělení klinické farmakologie Ústavní lékárny pražského IKEMu. Praha 18:28 18. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pro většinu léku je stanoveno teplotní optimum, za kterého by měly být skladovány (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Někoho možná ani nenapadne, že horko může být pro léky zásadní problém. Někdo jiný je naopak pro jistotu v těchto dnech raději dá do ledničky. Co je horší?Je to tak, pro většinu léku je stanoveno teplotní optimum, za kterého by měly být skladovány, a pokud se to poruší, může být ohrožena jejich jakost. To znamená, že může být na jedné straně snížena jejich účinnost a na druhou stranu hrozí, že nemusí být zcela bezpečné. Takže není dobrá ani příliš vysoká, ani příliš nízká teplota, ale ta optimální pro konkrétní lék.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Vysoké teploty mohou ohrozit jakost i bezpečnost léků, varuje farmakolog Ondřej Gregor. Poslechněte si rozhovor

Asi si budeme muset pořádně prostudovat příbalový leták, abychom to tam našli. Tam to asi bude, že?

Najdete to jednak v příbalovém letáku, mělo by to být i napsané na krabičce. Samozřejmě i lékárník by měl doporučit správné uchovávání, a případně upozornit pokud tam jsou nějaká specifika

Když chceme uchovat léky i v okamžiku, kdy jedeme v létě na dovolenou, nebo je máme během horkého dne u sebe, protože si je musíme vzít, co máme dělat?

Měli bychom se vždycky snažit je dostatečně chránit před přímým slunečním zářením a ideálně uchovat vždycky na nejchladnějším místě. Vždy je dobré je nechávat v obalu, v krabici, která je nějakým způsobem chrání.

Pokud cestujeme autem, neměli bychom je nechávat přímo za sklem. Ideálně je mít je co nejblíže klimatizaci, ať je ochlazuje.

Pojďme být konkrétní, jak už jsme zmínili v úvodu, asi největším problémem je horko pro inzulín, který má být do otevření v lednici. Co se s ním stane při více než třicetistupňových teplotách?

Pří této teplotě dochází k porušení struktury inzulínu, a tím pádem nemusí vůbec působit. U diabetika nedojde k požadovanému snížení cukru, takže je to riziko, že inzulín nebude vůbec působit.

Píchnout si inzulín a hned se najíst? Látku, která by zjednodušila život diabetikům, hledají čeští vědci Číst článek

Takže to znamená, že pokud musíme někam jít, a máme inzulín, tak to chce termotašku a do ní namražené kostky, které uchovávají nižší teploty.

Je to jeden ze způsobu. Případně si v lékárně můžete pořídit speciální pouzdro, které chrání inzulin. Nicméně on čtyři týdny vydrží při pokojové teplotě, pokud pacient cestuje s ním, měl bych ho mít někde u sebe, ideálně v obalu a chráněný. Případně si může pořídit speciální pouzdro.

Pokojová teplota rozhodně není 35 stupňů. Povězte ještě, jaké další léky jsou na vysoké teploty citlivé a v čem je hlavní problém, když se přehřejí?

Mezi další léky patří určitě čípky nebo mastičky, které jsou připravovány v lékárně, případně antibiotické sirupy pro děti, které také ředíme v lékárně. Jak jsem říkal, je to u většiny léků stejné. Hrozí to, že nebudou vůbec působit, případě dojde k jejich znehodnocení, nebo tam mohou vzniknou rozkladné produkty, které mohou ohrožovat zdraví pacienta. Takže proto je důležité vždy správně léky uchovávat.

Některé léky se musí uchovávat v ledničce bez ohledu na venkovní teplotu. Povězte, kam je v té ledničce dát? Je uvnitř nějaké místo, kde je bezpečné léky mít?

Doporučuje se obecně dávat je tam, kam zeleninu, případně do obalu. Ale je důležité, aby nedošlo ke zmrazení. To znamená nedávat je na zadní stranu lednice, protože i zmrazení může lék poškodit.