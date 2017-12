Transplantovaný obličej vydrží patnáct let. A pak se uvidí, říká Bohdan Pomahač

Bohdan Pomahač dnes patří k nejslavnějším lékařům na planetě. Jako třetí na světě a první ve Spojených státech provedl celkovou transplantaci obličeje a nedávno se spolu s kolegy připravoval i na transplantaci břišní stěny, dolních končetin nebo třeba dělohy. „Zatím jsme nenašli vhodné pacienty. Celá tato oblast výzkumu se navíc dostala do fáze, kdy docházejí peníze.” Praha 17:12 29. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bohdan Pomahač dnes patří k nejslavnějším lékařům na planetě. | Foto: Luboš Vedral

Třeba taková transplantace dělohy není na poli dnešní medicíny ničím novým. Ve Švédsku už se dokonce z transplantovaných děloh narodily první děti. „Samozřejmě, je to eticky sporná věc, to se ale týká každé transplantace,” uvažuje Pomahač.

„Náhradní matky nejsou v mnoha státech povolené, z tohoto hlediska je transplantace dělohy jediným řešením, které ženě umožňuje mít dítě a rodinu, samozřejmě kromě adopce. Navíc jde o transplantaci, která končí vyjmutím orgánu,” popisuje lékař.

Patnáct let kvalitního života

A některé otazníky se vznášejí i nad transplantací obličeje, kterou Bohdan Pomahač se svým týmem provedl jako třetí na světě. Jak totiž zjistili, po transplantaci dochází nejen ke zrychlenému stárnutí, ale i ke změně struktury kostí.

„Přibližně po roce jsme si všimli, že objem obličejů se skutečně zmenšuje, typickým znakem stárnutí je přitom právě úbytek tuku v obličeji. U našich pacientů jsme zjistili, že jim ubylo kostí, přestože se s jejich zuby nic nedělo, a ubylo tkání, které obsahují svaly. Zatím nevíme, co za tím stojí, zda jde o nedostatek krevního oběhu, nebo zda jde o imunologický proces,” shrnuje Bohdan Pomahač.

Pacientů s transplantovaným obličejem žije na světě sedm, všichni jsou pod neustálou lékařskou kontrolou. „Například u transplantovaných ledvin platí, že vydrží přibližně patnáct let. U obličeje předpovídáme, že vydrží padesát na padesát patnáct let. A pak nevíme, co se bude dít,” uzavírá lékař.